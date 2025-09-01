Rupiah fortalecido en el mercado spot en medio de la dinámica de la situación sociopolítica de la República de Indonesia

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado debilitado en el comercio actual.

Basado en la tasa de dólar spot interbancario de Yakarta o los datos de Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,461 por viernes 29 de agosto de 2025. La posición de Rupiah se registró como debilitó 105 puntos del tipo de cambio anterior en RP 16,356 en el jueves 28 de agosto de 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el lunes 1 de septiembre de 2025 hasta el 09.23 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de Rp 16,470 por dólar estadounidense. Esta posición aumentó 30 puntos o 0.18 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,500 por dólar estadounidense.

Montones de dinero rupia con varios nominales

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, tensión social y política doméstico Lo que se calienta desde el jueves pasado la semana pasada, se espera que continúe calentando. Además, las especias anteriores donde el gobierno proporcionará beneficios para la vivienda contra el DPR, ha hecho una tensión separada.

Especialmente en conjunto con el ex activista 98 ​​que, como funcionario en el gobierno, cometió una corrupción bastante masiva, donde anteriormente el activista también siempre dio el eslogan de la pena de muerte por los corruptores.

«Este caótico es lo que hace que el mercado sea un poco apático hacia la política en Indonesia», dijo Ibrahim.

Las condiciones de calor y políticas en Indonesia también son el impacto de las víctimas en las manifestaciones. Además, la burocracia, que está llena de colusión y nepotismo, hace sus propios celos para otros profesionales que aún no han tenido un trabajo.

«Así que, naturalmente, la desigualdad es cada vez más aguda en el actual gobierno de Prabowo-Gibran», dijo Ibrahim.

«El rupia está fluctuando pero cerrado se debilita en el rango de Rp 16,490 – RP 16,520», dijo.