Rupiah fortalece cuando el gobierno está vertiendo liquidez bancaria desencadenantes para el crédito y el consumo

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado fortalecido en el comercio actual.

Leer también: Purbaya asegura que los fondos gubernamentales de RP



Basado en la tasa de dólares interbancarios de Yakarta o los datos de Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,468 por jueves, 11 de septiembre de 2025. La posición de Rupiah se registró como debilitamiento de 11 puntos, desde el tipo de cambio anterior al nivel de Rp 16,457 en la negociación del miércoles 10 de septiembre, 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el viernes 12 de septiembre de 2025 hasta el 09.01 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de Rp 16,430 por como un dólar. Esta posición fortaleció 31 puntos o 0.19 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,461 por dólar estadounidense.

Leer también: El rupias se fortaleció cuando el gobierno aseguró que la relación deuda / PIB fuera segura





El tipo de cambio del rupia contra el dólar estadounidense

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, el gobierno se preparó para retirar fondos de depósito de Bank Indonesia por valor de Rp 200 billones, para ser transferidos al sector bancario.

Leer también: Coordinación del Banco Yakarta, Gobierno Provincial de Yakarta Acelera el programa de crédito 3 millones de casas



Esto se hace para superar la sequía liquidez que luego es una preocupación de los actores de la industria, así como acelerar la distribución crédito al sector real para que se mantenga el crecimiento económico. El objetivo principal de esta política es acelerar la facturación del dinero en la economía.

«Con liquidez adicional, se espera que los bancos puedan distribuir un crédito productivo que pueda alentar consumoinversión, además de apoyar programas de prioridad del gobierno «, dijo Ibrahim.

Sin embargo, el gobierno todavía está preparando reglas técnicas relacionadas con las que los bancos recibirán el flujo de estos fondos. Las regulaciones son la clave para que la colocación de fondos sea realmente efectiva para alentar el crédito y no solo agregar fondos baratos para los bancos.

Con la colocación de fondos directos en la banca, el gobierno espera que los bancos tengan un mayor espacio para distribuir crédito a sectores productivos, que van desde micro y pequeñas y medianas empresas (MIPYME) hasta proyectos estratégicos.

Se cree que este esquema acelera la recuperación y el fortalecimiento de la economía, especialmente en medio de las altas necesidades de liquidez para fin de año.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado fortalecido en el rango de Rp 16,430 – Rp 16,470», dijo.