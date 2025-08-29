Rupiah desplomó el efecto de nuevas manifestaciones, los observadores recordaron al gobierno en 1998

Yakarta, Viva – Movimiento de la tasa de cambio de Rupiah contra como un dólar Hoy continúa disminuyendo, como resultado de una serie de sentimientos negativos en el país.

Por ejemplo, está relacionado con más demostraciones debido a la tragedia de la muerte de un taxista de motocicleta en línea (ojol), debido a ser atropellado por el vehículo táctico (Rantis) de la Brigada Móvil de la Policía el jueves 28 de agosto de 2025.

Viva Bisnis Monitoring en el mercado spot el viernes 29 de agosto de 2025 hasta 13.46 WIB, el Rupiah se negoció a Rp 16,477 por dólar estadounidense. Esta posición debilitó 124 puntos o 0.76 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,353 por dólar estadounidense.



Ilustración de Rupiah.

El observador del mercado monetario, Ibrahim Asssuaibi, dijo que este incidente había recordado al incidente de 1998, y tenía el potencial de desencadenar una ola de mayores manifestaciones con las principales demandas de que el Parlamento respaldó la ley de privar activos corruptos.

«Gobierno También debes tener cuidado «, dijo Ibrahim a los medios, el viernes 29 de agosto de 2025.

Aunque el jefe de la policía nacional se disculpó por la protección del caso aplastante por parte de sus miembros para matar al compañero de conductores de OJOL, Ibrahim recordó que el gobierno también debe permanecer consciente de la ejecución de demostración que aún puede continuar rodando el futuro.

«Aunque el jefe de policía nacional se disculpó abiertamente por los taxis de motocicletas en línea, pero debe recordarse que el gobierno debe permanecer atento a que la manifestación probablemente continúe rodando», dijo.

Se sabe que la tragedia de la muerte de un taxista de motocicletas en línea (OJOL) debido a que el vehículo táctico (Rantis) de la Brigada Móvil de la Policía el jueves por la noche, 28 de agosto de 2025, ayer, era uno de los sentimientos negativos para el debilitamiento del tipo de cambio de Rupiah contra el dólar estadounidense hoy.

Viva Bisnis Monitoring En el mercado spot anterior el viernes 29 de agosto de 2025 a las 11:25 WIB, el Rupiah se negoció a Rp 16,451 por dólar estadounidense. La posición debilitó 98 puntos o 0.60 por ciento, desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,353 por dólar estadounidense. Incluso unos momentos antes, monitoreó que la moneda de Garuda había caído significativamente para tocar el nivel de Rp 16,513 por dólar estadounidense.

Ibrahim admitió, uno de los sentimientos negativos del debilitamiento del Rupia se desencadenó por factores internos, especialmente las tensiones políticas en los últimos días que habían tenido un gran impacto en el tipo de cambio de moneda roja y blanca.

«La condición de la política en Indonesia hace que el mercado vuelva a buscar activos seguros, lo cual es un refugio seguro», dijo.