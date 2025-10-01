Rupia se debilitó después de la proyección de poda de ADB del crecimiento económico indonesio en 2025

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado debilitado en el comercio actual.

Leer también: Rupiah se debilitó a pesar de que BI intentó resistir el tipo de cambio con varios instrumentos



Basado en los datos de la tasa de dólar Spot de Yakarta Interbank o Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,692 por martes 30 de septiembre de 2025. La posición de Rupiah se registró como 12 puntos debilitados, desde el tipo de cambio anterior en el nivel de Rp 16,680 en el intercambio del lunes, 29 de septiembre, 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el miércoles 1 de octubre de 2025 hasta el 09.20 WIB, el Rupiah fue comercializado a nivel de RP. 16,676 por como un dólar. Esta posición debilitó 11 puntos o 0.07 por ciento desde la posición anterior en el nivel de RP 16,665 por dólar estadounidense.

Leer también: Rupiah se fortaleció en medio de predicciones sobre la caída en la economía indonesia, trimestre III-2025





El tipo de cambio del rupia contra el dólar estadounidense

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, Banco de Desarrollo Asiático Alias ​​ADB Corte proyección El crecimiento económico de Indonesia en 2025 en su último informe. Del 5 por ciento (proyección de abril) al 4.9 por ciento (proyección de septiembre) en 2025.

Leer también: Bos Bi abre votos sobre el rupia ‘maltratado’ frente al dólar estadounidense



ADB explicó, el desarrollo de la incertidumbre del comercio global debido a las altas tasas recíprocas aplicadas por los Estados Unidos (EE. UU.), Había afectado el crecimiento económico proyectado de los países en desarrollo en Asia y el Pacífico, incluida Indonesia.

No solo este año, ADB también reduce las proyecciones de crecimiento económico de Indonesia el próximo año. Donde se prevé que el crecimiento económico de Indonesia alcance el 5 por ciento en 2026, o más bajo que la proyección anterior del 5.1 por ciento.

En línea con eso, ADB también reduce las proyecciones de inflación en Indonesia en 2025, del 2 por ciento (proyección de abril) al 1.7 por ciento (proyección de septiembre). Mientras que el próximo año, la inflación indonesia se predice al nivel del 2 por ciento.

En comparación, la proyección del crecimiento económico de ADB no es tan óptimo de los supuestos establecidos por el gobierno indonesio. En el presupuesto estatal de 2025, el gobierno asume que el crecimiento económico alcanza el 5,2 por ciento, mientras que en el presupuesto estatal de 2026 el supuesto de crecimiento económico se establece en un 5,4 por ciento

Además, el banco Indonesia utiliza todos los instrumentos existentes que son audaces, tanto en el mercado interno a través de los instrumentos Spot, DNDF y las compras SBN en los mercados secundarios, así como en los mercados extranjeros en Asia, Europa y Estados Unidos continuamente a través de las intervenciones de NDF.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado se debilita en el rango de Rp. 16,660 – Rp. 16,710», dijo.