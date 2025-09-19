Rupia se debilitó como una tendencia en casi todas las monedas asiáticas

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado debilitado En el comercio de hoy.

Según los datos de la tasa de dólares interbancarios de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,498 por jueves 18 de septiembre de 2025.

La posición de Rupiah se registró para debilitar 68 puntos, desde la tasa anterior al nivel de Rp 16,430 en la negociación del miércoles 17 de septiembre de 2025.

El tipo de cambio del rupia contra el dólar estadounidense

Mientras se cotiza en el mercado spot el viernes 19 de septiembre de 2025 hasta el 09.17 WIB, el Rupiah fue comercializado a nivel de RP. 16,561 por como un dólar.

Esta posición debilitó 34 puntos o 0.21 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,527 por dólar estadounidense.

La tendencia debilitada similar a la rupia también ocurrió en casi Todas las monedas en Asia. Por ejemplo, como el de Corea del Sur, que se monitorea como la moneda más significativa de la región, hasta 0.42 por ciento.

Un destino similar también ocurrió en el peso filipino que se liberó en un 0.28 por ciento, el ringgit de Malasia cayó un 0.24 por ciento y el dólar de Taiwán cayó un 0.2 por ciento.

Además, todavía hay dólares de Singapur corregidos en un 0.1 por ciento, Yuan China corrigió un 0.08 por ciento y Baht Tailandia, que también cayó 0.04 por ciento.

Sin embargo, el dólar de Hong Kong fue monitoreado como el único Moneda asiática que se fortaleció después, aumentó un poco 0.001 por ciento contra la espalda verde.