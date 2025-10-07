Rupia se debilitó como gasto gubernamental en 2025

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado fortalecido en el comercio actual.

Leer también: El rupia se debilitó a pesar de que el gobierno se unió a una variedad de estímulos adicionales en el trimestre IV-2025



Según los datos de la tasa de dólar del punto interbancario de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,598 por lunes 6 de octubre 2025. La posición de Rupiah se registró en 13 puntos, desde la tasa anterior al nivel de Rp 16,611 en la negociación el viernes 3 de octubre de 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el martes 7 de octubre de 2025 hasta el 09.07 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de RP 16,594 por como un dólar. Esta posición debilitó 10 puntos o 0.06 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,584 por dólar estadounidense.

Leer también: Rupia se fortaleció a pesar de que la actividad de fabricación indonesia se desaceleró en septiembre de 2025





Ilustración rupiah Foto : pixabay.com/wonderfulbali

El gasto del Ministerio/Institución (K/L) del Ministerio (K/L) en el año fiscal 2025 (Gasto APBN 2025) tiende a llegar tarde debido a la gran cantidad de ajustes.

Leer también: Rupia se debilitó después de la proyección de poda de ADB del crecimiento económico indonesio en 2025



Esta condición es diferente de los años anteriores. La absorción del gasto de K/L hasta ahora continúa funcionando regularmente, aunque la velocidad de distribución de cada k/L es diferente para que se vea a distancia (brecha).

La absorción de las compras K/L en 2025 es diferente del año fiscal anterior, causando algunas anomalías. Por ejemplo, la lista de implementación del presupuesto (DIPA) se ha anunciado desde noviembre de 2024 y las reglas de implementación se publicaron en enero de 2025.

Sin embargo, en febrero de 2025 el gobierno emitió una política de eficiencia presupuestaria. Esto hace que K/L necesita ajustar el presupuesto de cada agencia. No solo una cuestión de eficiencia. El aumento de la cantidad de K/L, así como los desafíos geopolíticos y la economía global, también afecta la realización del gasto de K/L en 2025.

Sin embargo, el gobierno sigue siendo optimista, cada K/L puede poder absorber el presupuesto hasta fin de año. La razón es que la tendencia actual en el gasto de K/L ahora muestra un progreso positivo.

El Ministerio de Finanzas señaló que había 12 K/L que habían informado el progreso de la realización de gastos que alcanzan el 80 por ciento. Pero Astera no especifica qué k/la ha dado cuenta del gasto del 80 por ciento.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado se debilita en el rango de Rp. 16,580 – Rp. 16,530», dijo.