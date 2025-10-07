Rupia se debilitó como gasto gubernamental en 2025


Martes 7 de octubre de 2025 – 09:44 Wib

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado fortalecido en el comercio actual.

Leer también:

El rupia se debilitó a pesar de que el gobierno se unió a una variedad de estímulos adicionales en el trimestre IV-2025

Según los datos de la tasa de dólar del punto interbancario de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,598 por lunes 6 de octubre 2025. La posición de Rupiah se registró en 13 puntos, desde la tasa anterior al nivel de Rp 16,611 en la negociación el viernes 3 de octubre de 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el martes 7 de octubre de 2025 hasta el 09.07 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de RP 16,594 por como un dólar. Esta posición debilitó 10 puntos o 0.06 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,584 por dólar estadounidense.

Leer también:

Rupia se fortaleció a pesar de que la actividad de fabricación indonesia se desaceleró en septiembre de 2025

Ilustración rupiah

Ilustración rupiah

Foto :

  • pixabay.com/wonderfulbali

El gasto del Ministerio/Institución (K/L) del Ministerio (K/L) en el año fiscal 2025 (Gasto APBN 2025) tiende a llegar tarde debido a la gran cantidad de ajustes.

Leer también:

Rupia se debilitó después de la proyección de poda de ADB del crecimiento económico indonesio en 2025

Esta condición es diferente de los años anteriores. La absorción del gasto de K/L hasta ahora continúa funcionando regularmente, aunque la velocidad de distribución de cada k/L es diferente para que se vea a distancia (brecha).

La absorción de las compras K/L en 2025 es diferente del año fiscal anterior, causando algunas anomalías. Por ejemplo, la lista de implementación del presupuesto (DIPA) se ha anunciado desde noviembre de 2024 y las reglas de implementación se publicaron en enero de 2025.

Sin embargo, en febrero de 2025 el gobierno emitió una política de eficiencia presupuestaria. Esto hace que K/L necesita ajustar el presupuesto de cada agencia. No solo una cuestión de eficiencia. El aumento de la cantidad de K/L, así como los desafíos geopolíticos y la economía global, también afecta la realización del gasto de K/L en 2025.

Sin embargo, el gobierno sigue siendo optimista, cada K/L puede poder absorber el presupuesto hasta fin de año. La razón es que la tendencia actual en el gasto de K/L ahora muestra un progreso positivo.

El Ministerio de Finanzas señaló que había 12 K/L que habían informado el progreso de la realización de gastos que alcanzan el 80 por ciento. Pero Astera no especifica qué k/la ha dado cuenta del gasto del 80 por ciento.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado se debilita en el rango de Rp. 16,580 – Rp. 16,530», dijo.

Montones de dinero rupia con varios nominales

Rupiah se debilitó después de que BI anunció la inflación en septiembre de 2025

En el mercado spot hasta 09.08 WIB, el Rupiah se negoció a Rp 16,578 por dólar estadounidense, debilitó 15 puntos o 0.09 por ciento con respecto al anterior RP 16,563 por dólar estadounidense.

img_title

Viva.co.id

6 de octubre de 2025





Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí