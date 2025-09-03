Rupia es probable que se negocie en 87.5 a 88.5 USD Rango en corto plazo: Informe







El rupia Se espera que se negocie en el rango de 87.5-88.5 frente al dólar estadounidense en el corto plazo, mientras que es probable que los fundamentos macroeconómicos fuertes respalden la moneda nacional a largo plazo, según un informe publicado por el Banco de Baroda.

El informe declaró: «Estamos anticipando un rango de 87.5-88.5/USD a corto plazo. A largo plazo, seguimos creyendo que los macrofundamentales robustos deberían respaldar la moneda nacional».

La moneda india se depreció a un mínimo récord en agosto de 2025 como EE. UU. aranceles entró en vigencia. La demanda de fin de mes de los importadores y las salidas de inversores de cartera extranjeros sostenidos (FPI) de los mercados de capital nacional contribuyeron aún más a la debilidad en la rupia.

La moneda disminuyó en un 0,7 por ciento en agosto. Sin embargo, cuando se ve en el contexto de un dólar más débil, la caída en la rupia parecía más pronunciada, destacó el informe.

La perspectiva a corto plazo en el informe también compartió que cierta presión sobre la rupia puede persistir a medida que los inversores esperan claridad sobre el impacto de las tarifas y los desarrollos que rodean las negociaciones comerciales.

Es probable que el Banco de la Reserva de la India (RBI) intervenga solo para frenar la fuerte volatilidad en el tipo de cambio, con un nivel de tolerancia más alto para una moneda nacional más débil.

Más recientemente, la rupia cruzó la marca de 88 por dólar, tocando otro mínimo récord. Según el informe, esto refleja en gran medida un deterioro en la confianza de los inversores debido a la incertidumbre impulsada por la tarifa. La imposición de una tasa arancelaria del 50 por ciento ha tenido un fuerte impacto psicológico en el sentimiento de los inversores.

El A NOSOTROS Representa casi el 20 por ciento de las exportaciones totales de la India, y un arancel del 50 por ciento en los envíos salientes podría sopesar sobre la perspectiva de crecimiento del país.

El informe también señaló que este factor es una de las razones clave detrás del nerviosismo de los inversores y la presión a corto plazo sobre la rupia.

Al mismo tiempo, el informe agregó que si bien la intervención del RBI en el mercado de divisas ha sido relativamente baja para los estándares históricos, se espera que el banco central garantice que la depreciación en la moneda nacional permanezca gradual y ordenada.

Declaró: «Aunque bajo según los estándares históricos, RBI Es probable que la intervención en el mercado de divisas garantice que el movimiento en la moneda nacional sea ordenada y gradual «.

Dados estos desarrollos, el informe proyecta que la rupia permanezca en el rango de 87.5-88.5 por dólar este mes, antes de estabilizar a largo plazo a largo plazo de los sólidos fundamentos económicos de la India.

