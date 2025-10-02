Rupert Wyatt ofrece lujosa épica saudita

La quietud de los paisajes áridos e inhóspitos de Arabia se interrumpe cuando se convierten en un campo de batalla para el conflicto humano en «Guerrero desértico«, La épica saudita de desarrollo a largo plazo inspirado en tribus y eventos antiguos reales que tuvieron lugar en la región. Sorprendentemente fotografiado, aunque narrativamente ejecutado, el último del director del director Rupert Wyatt («Rise del planeta de los simios») comienza hace 1.500 años cuando el emperador Kisra II (Ben Kingsley en una apariencia de una escena) ordena a sus súbditos que entreguen a sus hijas. Deben servir como concubinas. Eso incluye a la princesa Hind (Aiysha Hart), que se ha escondido en el desierto con su padre rey Numan (Ghassan Massoud).

Las persecuciones de ritmo rápido entre los camellos y los caballos se desarrollan cuando el comandante sediento de sangre Jalabzeen (Sharlto Copley) encuentra Hind. Un bandido sin nombre (un Suthed Anthony Mackie) acepta ayudarla a ella y a King Numan a alcanzar la seguridad a cambio de oro. Durante un tiempo, el padre y la hija encuentran refugio con el pueblo Shaybani, gracias a su gobernante Hani (el actor francés tunecino Sami Bouajila), pero Hind finalmente debe tomar las riendas de su destino. En lugar de correr para siempre, ella opta por enfrentar el ejército del emperador. Al principio, a regañadientes, otras tribus, generalmente en desacuerdo entre sí, se unen a ella para derrotar a un enemigo común.

El uso puntiagudo de Wyatt del silencio marcado para mejorar algunos de los momentos tensos antes de que estallaran las batallas es una elección formal efectiva que, sin el uso de la cámara lenta, produce la sensación de tiempo que se mueve de manera diferente, lo que hace que el espectador se sienta hiper-dude de lo que puede venir. Cuando se produce el sonido y la violencia, las secuencias empacan aún más impulso. La partitura de Dan Levy (aunque no tan memorable como su trabajo para una película como «I Lost My Body») acompaña a los enfrentamientos con la grandeza esperada de una historia semihistórica de heroínas y héroes de gran canvas.

«Desert Warrior» encuentra sus casos más cautivadores en las tomas impresionistas del director de fotografía Guillermo Garza. Ya sea la silueta de un caballo caído contra el sol moribundo de la tarde o los primeros planos de las manos de los tribunales mientras ponen su artesanía a la práctica. Contra el telón de fondo del desierto inherentemente cinematográfico, con sus arenas monocromáticas y elevaciones esporádicas, las imágenes inspiradas de Garza, que a menudo se centran en experiencias sensoriales, le da a la película una tierra atractiva. En manos del editor Richard Mettler, algunos de esos fragmentos sirven montajes que entrelazan cómo las tribus se preparan para defenderse con la forma en que Jalabzeen se prepara para atacar. Incluso si este dispositivo se vuelve repetitivo, habla de un deseo de inyectar un cierto dinamismo visual.

Retratando de manera convincente a una mujer que recupera su dignidad en su búsqueda para seguir los pasos de su padre, la actuación de Hart de sacrificio inescrutable equilibra una confianza real con la inquietud de alguien en el modo de supervivencia perpetua. Pero es Bouajila, previamente visto como un padre angustiado en el drama «A Son», que resuena como la emotiva estrella del norte, como un líder resistente en conflicto entre escuchar las demandas de su pueblo y comportarse honorablemente con los extraños. Ignorando la artificialidad inherente de estos personajes que hablan inglés durante este período, el resto del elenco se mantiene en el mismo registro dramático que los personajes más prominentes, con algunas excepciones que van a las personas más grandes que la vida, a saber, algunas de las cabezas de las tribus que se unen como una batalla.

Que la narración no se mueve en el misticismo vacío, las secuencias de los sueños o los flashbacks beneficien a la película. Teniendo en cuenta lo pesados ​​que son a menudo las historias de este tipo, la restricción que Wyatt y los co-escritores Erica Beeney, Gary Ross y David Self Show aquí son encomiables. No obstante, los tópicos comunes sobre el honor y la valentía tienen prioridad sobre los matices feministas que Wyatt puede aspirar. Evitar un romance en toda regla entre el desconcertado bandido de Hind y Mackie ayuda a apuntar la historia lejos de las representaciones más tradicionales de las relaciones masculinas femeninas en escenarios de alto riesgo. Su vínculo en un momento depende de su cuidado de un niño huérfano que decidió seguir a Hind antes de que nadie más lo hiciera y que admira al prohibir la estrella de Marvel.

Pero incluso cuando entra en su poder como Queen Hind y une con éxito las facciones dispares, el protagonista no alcanza exactamente la autonomía. Su éxito es de sacrificio y no de autorrealización individual. Eso puede parecer demasiado para preguntar desde este contexto, sin embargo, esas cualidades están mejor representadas en una parte de apoyo como la mujer desaparecida por su comunidad por decir lo que piensa (interpretado por Lamis Ammar) o en el epílogo contundente que sugiere una mujer diferente dentro de los cuartos del emperador puede haber jugado una parte importante en la derrota de la regla, su historia podría merecer su propia película.

La ejecución de primer nivel detrás de «Desert Warrior», al menos en lo que respecta al logro por debajo de la línea de entregar el espectáculo a nivel de Hollywood, es digno de elogios. Y, sin embargo, el paquete general resulta demasiado familiar, a pesar de los cepillos de excelencia dispersos en todo momento.