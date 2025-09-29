Rupert Wyatt en los retrasos de ‘Guerrero Desert’: ‘Estaba marginado’

En septiembre de 2021, director británico Rupert Wyatt («Auge del planeta de los simios») inició la fotografía principal en la ciudad futurista planificada de NEOM de Arabia Saudita en una épica de acción de $ 150 millones «Guerrero desértico«Promocionó como la primera película de altura de Hollywood al estilo del país.

Con un elenco internacional de primer nivel dirigido por la estrella de «Captain America» Anthony MackieBen Kingsley y Aiysha Hart («Mogul Mowgli», «Colette»), la película establecida en Arabia del siglo VII gira en torno a una princesa (Hart) que se niega a servir como concubina para un emperador sin rutina (Kingsley), lo que provoca un espectáculo épico llamado la batalla de Zar. Aunque la producción se completó en febrero de 2022, el viaje de «Desert Warrior» a la pantalla grande apenas comenzaba.

La película, producida por los estudios MBC de propiedad de Saudi, con el productor estadounidense Jeremy Bolt («Resident Evil») y los estudios AGC de Stuart Ford, pasaron mucho tiempo en el infierno de la postproducción después de que la nueva gerencia de MBC decidió quitarle la imagen a Wyatt. A medida que avanzaban los años, algunos lo consideraron un naufragio de tren que podría nunca llegar a la pantalla grande después de todo.

«Había un deseo de comenzar a cambiar la película. Y en realidad no era la película que me había propuesto hacer, ni había filmado», dijo Wyatt. Variedad. «Y así me resistí, y me quedé marginado. Estuve fuera de juego durante un buen período».

Sin embargo, Wyatt finalmente fue reinstalado y su corte de «Guerrero Desert» se inclinó este fin de semana en el Festival de Cine de Zurich. A pesar de las críticas mixtas, la película debutó a elogios unánimes por su valor de producción estelar, así que eliminó las connotaciones de naufragios de tren, que el director surgió de «un cierto desdén» debido al hecho de que «no estábamos Hollywood» y «teníamos mucho dinero».

A continuación, Wyatt habla con Variedad Sobre el largo viaje para obtener «Desert Warrior» en la pantalla grande y por qué, a pesar de todos los desafíos, «todavía está presionando por un éxito».

¿Cómo se te ocurrió este proyecto?

Conocí a Jeremy Bolt, el productor, un par de años antes de comenzar esto. Estábamos desarrollando un proyecto juntos que nunca llegó a buen término. Pete Smith, un colega de trabajo de mucho tiempo, que dirigía MBC Studios en ese momento, había decidido desarrollar este proyecto y me pidieron que me subiera a bordo.

¿Qué te atrajo de «Guerrero Desert» desde el principio??

Es una historia muy importante para la región. Es una especie de su [Battle of] Agincourt. Tenían la noción de que se embarcaban en esta épica muy ambiciosa, centrada principalmente en el personaje de la princesa Hind. Desde mi perspectiva, vi una oportunidad increíble. Quiero decir, durante mucho tiempo me ha fascinado la región, la cultura, la cultura beduina. Amo el desierto. Es un período oculto de la historia, el siglo VII, sabía muy poco. El imperio sasánido era algo por lo que me fascinaba. Cuando Jeremy se me acercó, quedó claro que había una oportunidad para hacer algo mucho en la cámara. [not heavy on special effects and studio work] Debido a la naturaleza de cómo íbamos a lograrlo y con quién íbamos a lograrlo, estaba fuera de Hollywood. Así que aproveché la oportunidad, pero en la condición de que realmente podía hacer que sea mía.

¿Qué tipo de desafíos planteó «Desert Warrior»?

Comenzamos a explorar y luego Covid-19 golpeó. Así que inicialmente, estábamos acosados ​​con muchos retrasos. Íbamos a entrar en producción en 2020, y luego fue empujado unos meses. Pero de una manera interesante, nos dio una oportunidad increíble para llegar a la región y tener una mejor idea de cómo trabajar allí y cómo hacer una película allí. Porque todo fue desde cero. Ese fue realmente uno de los mayores desafíos, diría. Quiero decir, hubo muchos desafíos. Desde una perspectiva de narración de historias, el desafío realmente era solo tratar de abrazar una película de este tamaño y poder luchar en su núcleo emocional en su lugar. Eso siempre es un desafío, pero con este fue en particular.

Hablemos de la sesión en Neom y Tabuk. Esta película ciertamente abre un nuevo terreno para la naciente industria saudita. ¿El hecho de que Arabia Saudita esté en una curva de aprendizaje impactara la producción física?

No desde mi perspectiva. Quiero decir, tuvimos unas 600 personas, incluidos conductores, sin incluir el reparto o extras, pero literalmente una tripulación de más de 600 con nosotros, bajo un mismo techo en el medio del desierto durante varios meses. Y muchas de esa tripulación eran de la región. Teníamos jordano, teníamos libanés, teníamos sirio, teníamos a todos de la diáspora árabe. Y luego tuvimos canadiense, italiano, serbio, estadounidense, inglés, australiano, sudafricano. Entonces fueron más de 40 nacionalidades. Es fácil decir: «Hollywood llega a la ciudad». Pero no era así, porque no éramos Hollywood. Éramos un grupo muy internacional de cineastas con muchos orígenes diferentes e influencias culturales. Y una de las cosas que encontré, y digo esto genuinamente, es que la experiencia de hacer una película en esa región fue bastante inspiradora. Creo que tiene mucho que ver con el hecho de que nosotros fue una experiencia nueva para muchos de nosotros hacer una película desde cero. Teníamos, logísticamente, muy poco apoyo. Estábamos por nuestra cuenta. Era como hacer su primera película a una escala extraordinaria, porque tuvimos que tomar decisiones que normalmente son tomadas por personas en las habitaciones traseras. Para nosotros, era muy parecido al fregadero o natación.

Te sacaron de la edición final y luego lo trajeron de vuelta. ¿Puedes hablar conmigo sobre esa experiencia?

Lo que puedo decir es esto. La creación de esta película desde el primer día, que no sean los desafíos planteados por Covid, es una de las mejores experiencias cinematográficas que he tenido. Creativamente, fue increíblemente armonioso. Logísticamente, inmensamente desafiante, pero en última instancia exitoso. Pasamos unos cuatro días de horario cuando envolvimos, lo que, para una película de este tamaño, es un logro real. Y ese no era yo, ese era principalmente Eric Hedayat, mi productor de línea, y Jeremy, el productor. Eran increíblemente tenaces y realmente mantuvieron todo encaminado. Entonces, cuando salimos del final de nuestra sesión principal, estábamos en un gran lugar. Tuvimos más de 300 horas de diarios, lo que es equivalente a «Mad Max: Fury Road».

Digo esto con respeto, pero también con la experiencia de ser un cineasta y haber hecho esto antes: había un poco de ingenuidad del estudio. Fueron muy solidarios, pero la noción de poder cortar una película de esta entidad en 10 semanas es simplemente imposible. Quiero decir, siempre me refería a «Mad Max» en mi mente. Eso tomó más de 12 meses antes de que tuvieran una versión de la película. Así que fuimos a trabajar, y después de unos seis o siete meses, me dieron dos o tres meses adicionales para poner el corte en su lugar. Luego volé a Dubai, lo mostré a los trajes y se encontró con una reacción realmente positiva. Nos dieron luz verde durante una semana de disparos adicionales. No habíamos filmado una escena clave, la escena de la colonia de leprosos, debido a una tormenta de arena. Así que nos dieron luz verde para regresar y hacer eso y hacer algunas pastillas. En ese momento, había un cambio de guardia en MBC, y fue entonces cuando las cosas cambiaron para mí. Había un deseo de comenzar a cambiar la película. Y no era realmente la película la que me había propuesto hacer, ni había filmado. Y entonces me resistí, y me quedé marginado. Estuve dejado de lado por un buen período.

La película se recutó sin mi aporte. Se ha informado mal que mi versión de la película fue probada; nunca lo fue. Tuve un corte de dos horas y 20 minutos con el que estaba muy feliz. Todos parecían estar felices con eso. Y esa película fue Recut y fue probada, y no creo que haya ido muy bien. Larga historia corta, me pidieron que volviera, y me pidieron que volviera a la condición de que lo llevara a cierta longitud [“Desert Warrior” is now 1 hour and 54 minutes]. Y mi condición era que tendría un control creativo para hacerlo.

La tristeza para mí es que hasta ese momento, lo habíamos hecho bien. Habíamos hecho lo mejor que pudimos. Nosotros

no estaban en conflicto, creativamente, logísticamente, financieramente. No habíamos pasado por el presupuesto. Hubo esta noción de que estábamos haciendo una película por $ 70 millones, lo que nunca fue el caso con los excesos y esas cosas de Covid. Covid puso $ 20 millones en nuestro presupuesto. Así que nunca globulamos sobre el presupuesto. Nunca tuvimos un reshoots caótico o numerosos ni nada de eso. Fue solo este período de tiempo donde no estuve involucrado en la película y buscaron recutarla. En última instancia, cuando regresé, mi única solicitud fue que tendría un control creativo. Y siempre que entré a esta duración, estaba completamente apoyado. Entonces eso es lo que hicimos.

Esta entrevista ha sido editada y condensada por claridad.