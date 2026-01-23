RuPaul’s Drag Race se asocia con Scentbird en la colección de fragancias

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Scentbird está pisando la pista. La plataforma de suscripción de fragancias se ha registrado como la primera marca de fragancias en integrarse directamente en “RuPaul’s Drag Race”.

La asociación debutará con el episodio del 23 de enero, que presentará una pared de fragancias Scentbird en Werk Room, el centro creativo de la serie, con un mini desafío dedicado que aparecerá más adelante en la temporada.

Además de la presencia en el aire, Scentbird está lanzando el «¡Yasss Queens! Colección», una selección seleccionada de aromas inspirados en los miembros del elenco de esta temporada y disponibles exclusivamente a través de la plataforma. El surtido incluye fragancias de Confessions of a Rebel, Heretic, DS & Durga, Phluid Project, Moodeaux y etiquetas de nicho adicionales, «cada una seleccionada para reflejar la individualidad, la autoexpresión y el espíritu de superación de límites que han definido durante mucho tiempo ‘Drag Race'», según un comunicado.

La integración de “Drag Race” se basa en una lista cada vez mayor de activaciones impulsadas por el entretenimiento de Scentbird. En los últimos años, la marca se ha asociado con importantes estudios y titulares de propiedad intelectual en colaboraciones avanzadas en la cultura pop, incluida una colección de fragancias vinculada a “Agatha All Along” e incluso cine experiencial, asociándose con Sony Pictures y Regal Cinemas en activaciones de películas inmersivas que incorporaron momentos de fragancias seleccionadas en proyecciones teatrales.

Mientras tanto, las asociaciones de belleza han estado arraigadas durante mucho tiempo en el ADN de “RuPaul’s Drag Race”, que ha servido como plataforma de lanzamiento para marcas de maquillaje que buscan aprovechar la enorme influencia del drag en la cultura de belleza dominante. Temporadas anteriores destacadas Anastasia Beverly Hills, cuyos productos para cejas se convirtieron en un elemento recurrente (los arcos esculpidos son un elemento básico del drag). La franquicia más tarde se alineó con Maquillaje profesional NYX como patrocinador de larga data, integrando la colocación de productos en los desafíos, el uso de Werk Room y los paquetes de premios. Más recientemente, Morfeo ha intervenido con integraciones de alta visibilidad, proporcionando pinceles y paletas para los desafíos.

Los nuevos episodios de “RuPaul’s Drag Race” se transmiten por MTV todos los viernes a las 8 p. m. y se transmiten en Supremo+ al día siguiente. Compre la colección de Scentbird presentada e inspirada en la temporada 18 aquí.