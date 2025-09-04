RuPaul para protagonizar la película ‘Drag Race’ de Bleecker Street

Rupia Cambiará la pista por la pantalla grande, protagonizando una nueva y, hasta ahora, una comedia de acción sin título del director de «Hairspray» Adam Shankman.

Bleecker Street Se ha asociado con la compañía de medios ganadora del Emmy World of Wonder para adquirir los derechos de América del Norte de la película. La película, que se anuncia como la primera característica del universo «RuPaul’s Drag Race», se lanzará teatralmente en todo el país en 2026.

Según una descripción oficial de la trama, la película seguirá a «los mejores amigos Tess y Deedee, entrenar a las azafatas que intercambian sus tristes turnos en el ferrocarril aturdido por el deslumbrante Express de Glamazonian. Cuando un catastrófico ‘Stormganza’ amenaza con descarrilar el tren de alta velocidad y chocar contra Los Ángeles, el dúo en el entrenador debe unirse a las fuerzas con los atrasos de primera clase y el presidente de Gagwell (Ruped (Rupaul), el dúo, el dúo, el dúo, el dúo de unir las fuerzas con los atrevidos de primera clase y el presidente Gagwell (Rupeul)», el dúo, el dúo, el dúo, el dúo debe unirse a las fuerzas con los atrevidos de la primera clase y el presidente de Gagwell (Rupeul) «. Todo suena un poco como «Silver Streak», solo mucho más fabuloso.

RuPaul dice: «La presidenta Judy Gagwell es la parte que nací para jugar. Finalmente, un papel en el que puedo hundir mis dentaduras postizas».

«He sido amigo de RuPaul durante 30 años y en ese tiempo lo he visto a él y a la gente de World of Wonder ayudan a cambiar la cultura a gran parte de la carrera de drag», dijo Shankman. «Cuando me pidieron que fuera a bordo de este proyecto hilarante y verdaderamente desquiciado, en un tiempo tan desesperado por el entretenimiento y la risa escapistas, no pude resistirme».

«Drag Queens a cargo del primer tren de bala no confesional, transcontinental, no confesional de Estados Unidos. ¿Qué podría salir mal?» Dijo los cofundadores de World of Wonder Fenton Bailey y Randy Barbato. «Lo que el mundo necesita ahora es una película de desastre tan retorcida que te dejará boquiabierto. Estamos encantados de dar la bienvenida a Bleecker Street y a todos a bordo del tren más loco en la Herstory cinematográfica».

«Estamos muy emocionados de estar abordando esto tren«, Dijo Kent Sanderson, CEO de Bleecker Street.» El mundo que World of Wonder ha estado construyendo durante años es tan increíble, y Adam Shankman es una leyenda de la comedia; Estamos muy honrados de traer esta experiencia de pantalla grande y maravillosamente loca al público en todo el país «.

La película será producida por World of Wonder, escrita por Connor Wright y Christina Friel, y la fotografía principal comenzará este otoño en Los Ángeles. Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell, RuPaul Charles y Shankman sirven como productores. El acuerdo fue negociado por Miranda King y Avy Eschenasy de Bleecker Street, con medios cinéticos que representan a los cineastas. Unpologetic Projects es un productor ejecutivo y financiero en el proyecto.

RuPaul es un intérprete, productor y autor de Emmy y Tony, mejor conocido como creador y presentador de «RuPaul’s Drag Race». Además, RuPaul ha lanzado 18 álbumes de estudio, publicó cuatro libros y apareció en más de 50 películas y programas de televisión, desde «hasta Wong Foo, gracias por todo! Julie Newmar» a «AJ & the Queen» de Netflix.

Shankman es director, productor, coreógrafo y autor cuyas películas incluyen «A Walk To Remember», «Traing Down the House», «The Pupifier» y «Rock of Ages», que le dio al mundo Tom Cruise en Chaps sin culo. Shankman también se desempeñó como juez en las temporadas 6 y 7 de «So You Think You Can Dance», y es un juez invitado frecuente en «RuPaul’s Drag Race».

RuPaul está representado por CAA; Shankman está representado por UTA. World of Wonder está representado por CAA y Cinetic Media.