Run For Good Journalism 2025, Foro de editores editoriales promueve el periodismo de calidad

VIVA – Foro editorial Indonesia está lista para celebrar la Carrera por el Buen Periodismo 2025 el domingo 16 de noviembre de 2025 en Yakarta. Este divertido evento es parte del movimiento del periodismo de calidad, así como un esfuerzo para fortalecer la sostenibilidad de los medios que ha sido supervisado por el Foro de Editores junto con partes interesadas de la prensa nacional.

Lea también: PORDI listo para celebrar IDoT 2025 en Yakarta



El presidente del Foro de Editores, Retno Pinasti, subrayó la importancia de seguir avanzando para salvaguardar el futuro de los medios de comunicación. Cree que la transformación y la adaptación son las claves para afrontar los desafíos de una industria en rápido movimiento.

«Actividad carrera divertida «For Good Journalism es parte de nuestros esfuerzos por mantener vivo el movimiento del periodismo de calidad y la sostenibilidad de los medios», afirmó Retno Pinasti en un comunicado de prensa el sábado 15 de noviembre de 2025.

Lea también: Construyendo un ecosistema deportivo nacional a través de una filosofía de campeón



Retno añadió que la sostenibilidad de los medios no puede separarse de la capacidad de la industria para mantener la integridad y cumplir con el código de ética. periodismoy al mismo tiempo estar preparados para afrontar los cambios tecnológicos. Según él, el principal desafío en la actual era digital es luchar contra los bulos y la desinformación.

«Los desafíos que no son fáciles deben afrontarse juntos. La lucha contra los bulos y la desinformación requiere una excelente resistencia. El contenido de calidad es la clave para la sostenibilidad de los medios», explicó Retno, que también es editor jefe de SCTV.

Lea también: Menpora explora la colaboración con los Países Bajos y se centra en desarrollar la juventud y promover el deporte



Al evento Run For Good Journalism 2025 asistieron alrededor de 350 participantes de varias regiones. También animaron esta actividad numerosos periodistas de alto nivel, periodistas de alto nivel y redactores jefe de los medios de comunicación nacionales.

No solo eso, el Foro de Editores también aprovechó este evento como impulso para anunciar los ganadores del Premio de Periodismo del Foro de Editores, que cubre varias categorías, desde periódicos, medios en línea, radio y televisión.

Retno confirmó que el comité había preparado una serie de eventos interesantes, desde entretenimiento hasta premios para los participantes.

«Todos los que participan deben estar contentos, queremos que la campaña por el periodismo de calidad y la sostenibilidad de los medios obtenga el apoyo de una amplia audiencia», concluyó.