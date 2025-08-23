Rumores de salir con BTS y Jennie Blackpink nuevamente sobresaliendo debido a esto

VIVA – rumores de datación entre el miembro de BTS Kim Taehyung Alias ​​V con Jennie Blackpink De vuelta sobresaliendo. La noticia de los rumores de citas entre los dos se discutió ampliamente desde el viernes por la noche 22 de agosto de 2025 siguiendo las subidas V BTS En su cuenta de Instagram.

Leer también: Jennie Blackpink está acusada de ser perezoso para bailar, resulta que esto es natural en el escenario



En la carga de historias de Instagram de V BTS, había subido una foto con varios personajes de arte. Había una caricatura de un niño que usaba una corona con varios guardias reales de mini tamaño detrás de él. Cuando el personaje de dibujos animados Winnie the Pooh también estaba frente a la caricatura del niño. Inicie la página de CoreAboo, la carga V BTS provino de la cita ‘If I Fui a un rey’ del libro Cuando éramos jóvenes Karya Aa Milne.

«Espero que les guste», escribió V BTS en el título de sus historias de Instagram.

Leer también: Lágrimas detrás de la popularidad? ¡Jennie Blackpink revela que la lucha interior se convierte en una estrella del mundo!





Instagram Subiendo historias v BTS

Entonces, ¿cuál es la conexión entre las historias de Instagram V BTS Sube con Rumoh Branch de Varan V y Jennie Blackpink? El personaje de Winne the Pooh en la carga fortalece al público sobre los rumores de la historia de amor entre V BTS y Jennie Blackpink. Esto se basa en fotos que habían circulado en 2022. La supuesta foto es V BTS y Jennie Blackpink en un ascensor que muestra a ambos usando una imagen de una pareja de camisetas de Winnie the Pooh.

Leer también: «¿Por qué es su boca?» ¡La última aparición de Jennie Blackpink es un tema candente de los internautas!



En una foto viral en 2022, ambos fueron vistos usando sombreros y máscaras. Supuestamente, V fue visto usando una camiseta negra con una foto de Winnie the Pooh, mientras que se sospechaba que Jennie Blackpink usó una camiseta rosa con Winnie the Pooh.

De repente, la carga V se habló de inmediato en las redes sociales X, los internautas expresaron su sorpresa y pensaron que no era solo una coincidencia que no fuera Winnie the Pooh, sino que el personaje también planteó lo mismo que las fotos virales sospechas de V BTS y Jennie Blackpink hace 2022.

«El pequeño príncipe de Taehyung y su yeobo», comentó los internautas.

«Ese es Winnie the Pooh», comentó internautas.

«Su amor por Winnie the Pooh», dijo otro.

No te detengas allí adecuado, logro asmara v Bts y Jennie Blackpink también se fortalezcan después de que los internautas encontraron el emoji utilizado por Jennie en su declaración de carga de Instagram relacionada con Blackpink World Tour titulada FECHA LÍMITE En Londres hace algún tiempo. En la carga, Jennie solo subió el emoji de los oficiales de la Guardia del Reino de Londres que eran similares a las historias de Instagram V BTS Subiendo. Aunque esta imagen es común en el Reino Unido, muchas obras de Winnie the Pooh Art que no la tiene.