Rumores de que Mariano Peralta se unirá a Persib Bandung, Umuh Muchtar: solo espera

Bandung, VIVA – persib Bandung confirmó la situación del mercado de fichajes de mitad de temporada de la Superliga 2025-2026 antes del cierre del registro de jugadores que finalizará el viernes 6 de febrero de 2026.

Lea también: Los medios holandeses dicen que Mauro Zijlstra pronto se unirá a Persija Jakarta, con un contrato de 2,5 años



Hasta ahora, la dirección de Maung Bandung ha subrayado que no hay certeza sobre la incorporación de nuevos jugadores, aunque en los últimos días se han relacionado ampliamente varios nombres.

Circulan rumores de que Persib está vinculado a marianoperalta en los últimos segundos de la ventana de transferencia. Sin embargo, oficialmente Persib sólo ha incorporado dos nuevos jugadores, a saber Layvin Kurzawa y Dion Markx, además de traer de vuelta a Dedi Kusnandar de su cesión en el Bhayangkara FC.

Lea también: Rumores sobre la ida de Mariano Peralta a Persib, Umuh Muchtar abre la voz



Digno Comisionado del PT Persib Bandung, Umuh Muchtarafirmó que hasta el momento no se han confirmado nombres adicionales para ser reclutados antes del cierre del registro de jugadores.



Jugador del Borneo FC, Mariano Peralta

Lea también: Layvin Kurzawa comienza a integrarse con Persib Bandung: como estar en casa



«Todavía no, pregunté. Hasta ahora, todavía no», dijo Umuh, citado por tvOnenews Miércoles 4 de febrero de 2026.

Sin embargo, Umuh reconoció la calidad de Mariano Peralta, quienes lucieron impresionantes juntos Borneo FC. El delantero ha registrado 10 goles y ocho asistencias en 19 partidos, lo que le convierte en uno de los delanteros más productivos de esta temporada.

«Todavía no. Si Peralta entra, eso es increíble. Bueno, eso es lo que dije, cierto. Nunca hablo de eso. Sólo espera», dijo Umuh.

Anteriormente, entrenador de Persib Bojan Hodak había dicho que la búsqueda de jugadores no estaba completamente cerrada. Sin embargo, Umuh enfatizó que todas las decisiones técnicas y la composición del equipo quedan en manos del entrenador.

«Si Bojan ha hablado. Si yo he hablado, eso es sin duda lo que (Bojan dijo), claro. Porque no todo el mundo tiene que hablar», subrayó Umuh.

Con el tiempo que queda antes de que se cierre el mercado de fichajes, Persib todavía tiene la oportunidad de aumentar la fuerza del equipo. Sin embargo, hasta ahora la dirección no ha dado una señal definitiva sobre la llegada de nuevos jugadores, incluidos nombres que son ampliamente discutidos entre el público.