Rumah Zakat da prioridad a la distribución de ayuda a las víctimas del desastre de Sumatra

Jacarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), juntos PT PosIndonesia (Persero), distribuyó ayuda por valor de 500 millones de IDR a las comunidades afectadas desastre naturaleza en la región de Aceh, Sumatra Norte y Oeste de Sumatra. La distribución de la ayuda se confía a Casa Zakat.

Esta asistencia no se centra únicamente en la respuesta de emergencia, sino que se dirige a la fase de recuperación, una etapa que a menudo escapa a la atención pública pero que en realidad es determinante para la supervivencia de las comunidades afectadas.

Director de Finanzas y Operaciones Rumah Zakat, Murni Alit Baginda, explicó que los fondos fiduciarios de BTN y Pos Indonesia se utilizarán para apoyar las necesidades de recuperación de las comunidades en las zonas afectadas por desastres en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental. La fase de recuperación es una etapa crucial que muchas veces pasa desapercibida, aunque en realidad determina la sostenibilidad de la vida de las personas después de un desastre.

«Hoy recibimos el mandato y la confianza de BTN y Pos Indonesia para distribuir ayuda por valor de 500 millones de IDR a nuestros hermanos y hermanas en Sumatra. Nuestro enfoque es Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, especialmente para apoyar la fase de recuperación», dijo Murni, citado en su declaración, el domingo 11 de enero de 2026.

Según Murni, la fase de recuperación suele ser el período más difícil para las víctimas de desastres. Cuando la atención pública comienza a disminuir y la asistencia de emergencia disminuye, las personas se enfrentan a necesidades más complejas, que van desde vivienda temporal, satisfacción de necesidades básicas, hasta esfuerzos para restaurar las ruedas de la vida diaria.

«En esta etapa, la gente no sólo necesita asistencia de emergencia. Necesitan apoyo para empezar a reconstruir sus vidas de manera gradual y sostenible», afirmó.

Por este motivo, Rumah Zakat prioriza la distribución de ayuda en forma de alojamiento temporal y artículos de primera necesidad, para que las familias afectadas puedan volver a realizar mejor sus actividades diarias.

En toda gestión de desastres, Rumah Zakat no sólo está presente en la fase inicial, sino que también acompaña a la comunidad durante el proceso de recuperación. Este enfoque incluye la construcción de refugios temporales, distribución logística, servicios de salud y programas comunitarios de recuperación económica.

Murni enfatizó que la colaboración con BTN y Pos Indonesia fortalece estos esfuerzos, especialmente en términos del alcance y la eficacia de la distribución de la ayuda.