Ruben Onsu pregunta sobre cómo mantener la paz interior como converso, este es el consejo de Habib Umar bin Hafidz

Domingo 19 de octubre de 2025 – 19:50 WIB
VIVA – En un estudio, un famoso presentador Rubén Onsu enviar preguntas a Habib Umar bin Hafidzun erudito yemení conocido por sus conmovedores consejos. Rubén, que se ha convertido, hace una conmovedora pregunta sobre cómo mantener la paz interior en medio de las pruebas de la vida.
«¿Cómo puede un converso como yo mantener la paz interior a pesar de que la vida está llena de pruebas?» preguntó Rubén Onsu, citado desde su canal de YouTube Just Ruben el domingo 19 de octubre de 2025. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.
Habib Umar dio una respuesta reconfortante. Enfatizó la importancia de aumentar el salawat para el Profeta Muhammad SAW, hacer felices a los demás y recordar siempre la majestad de Allah SWT como el camino hacia la paz del corazón.
«Y envía muchas bendiciones y saludos al Profeta Muhammad. Y en la medida de lo posible haz felices a las personas que te rodean. Hazlos felices e imagina, recuerda la majestad de Allah Subhanahu wa ta’ala. Y de hecho, todos tenemos la misión de regresar a Allah más tarde», respondió Habib Umar.
En su consejo, Habib Umar también recordó que quien aumente el salawat, Allah satisfará todas las cargas de sus mentes y abrirá sus corazones. Contó la historia de un amigo del Profeta que una vez dijo que quería pasar su tiempo orando por el Profeta SAS.
«Cuando uno de sus compañeros le dijo al Mensajero de Allah: ‘Oh Mensajero de Allah, dedico todo mi tiempo a bendecirte’. Entonces el Profeta dijo: ‘Si ese es el caso, entonces todas las cargas de tu mente serán satisfechas por Dios, tu corazón será liberado y, en segundo lugar, todos tus pecados serán perdonados por Dios si ese es el caso'».
Además de aumentar el salawat, Habib Umar también aconsejó que todos los musulmanes, incluidos los conversos, hagan de la vida de los compañeros del Profeta Muhammad SAW un ejemplo.
«Y debemos tener la obsesión de conocer las vidas de los compañeros del profeta Mahoma, sallallahu alaihi wa sallam, y aprender de sus buenos y hermosos discursos».
