Ruben Onsu lloró en emoción cuando logró besar a Hajar Aswad, dijo gratitud

VIVA – Viaje espiritual Ruben Onsu A la tierra santa deja muchas historias que tocan el corazón. El Umrah que vivió después de convertirse en un converso no fue solo una adoración, sino una experiencia completa que causó una fuerte impresión en su vida. En un programa de televisión con Ayu Ting Ting y Wendy Cagur, Ruben compartió su historia, incluido el momento en que logró besar a Hajar Aswad en La Meca.

Desde que llegó por primera vez a Medina, Ruben sintió una atmósfera diferente. Afirmó ser tocado por la amistad de las personas que lo rodean a pesar de que era un extraño. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Sí, en Medina, esa es la Masyaallah. No sé todo. Pero los árabes allí, tanto ob, ulama, o cualquier persona que esté rezando, cada vez que me encuentro con saludos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

También sintió esa amabilidad cuando estaba en la mezquita del Profeta. Ruben sintió que alguien siempre lo estaba mirando, incluso sin que él pidiera ayuda.

«Cada chico quiere tomar el agua de Zamzam, definitivamente hay gente.

No solo la hospitalidad, Ruben también obtuvo lecciones importantes al realizar oraciones del viernes en la mezquita de Nabawi. A pesar de que la multitud de fieles estaba tan lleno, todavía estaba seguro de que habría una manera.

«Digo que esto no es posible, Dios definitivamente me dará la oportunidad de oraciones del viernes aquí. Así que solo rompí a las personas grandes. Finalmente puedo rezar en el frente. Desde allí aprendí, si estamos seguros de que debe haber una manera», explicó.

Sin embargo, el momento más conmovedor para Ruben fue cuando logró besar al palguado Aswad en La Meca. Con lágrimas imparables, ilustra lo difícil que es la lucha, pero Dios lo hace fácil.

«Oh Dios, este debe ser el obstáculo más pesado en mi vida y Dios debe resolverse. Bismillahirrahmanirrahim. Hasta tres veces lo hice, y nadie me sacó la cabeza. Realmente no creía que podría suceder», dijo lleno de Haru.

Ruben enfatizó que todas las instalaciones que experimentó eran pruebas del amor de Dios. Incluso cuando pudo tocar la puerta del Ka’bah, estaba dispuesto a liberar su lugar para darle una oportunidad a otra congregación.

«Lo solté. Pero pensé en mi corazón, lo sostuve, gracias a Dios.