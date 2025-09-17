Ruben Onsu fue hospitalizado, la condición se veía débil y pálida

VIVA – presentador famoso, Ruben OnsuNuevamente en el foco público después de tener que someterse a un tratamiento en el hospital. Las noticias sobre su condición de salud en declive se extendieron primero a través de cargas en su cuenta personal de Instagram.

Leer también: Filas de artistas indonesios que de repente se convirtieron, el último Ruben Onsu directamente Umrah



En una foto cargada por Aditya Gumay, Ruben Onsu fue visto tumbado en la cama del hospital. Su rostro se veía muy pálido, y el presentador de 42 años también fue visto equipado con una manguera en la nariz. Esta condición de repente provocó preocupaciones.

En medio de esta situación, el apoyo de las personas más cercanas continúa fluyendo. Se vio a algunos familiares visitándolo, dando aliento para que el padre de tres hijos se recuperara de inmediato. Un mensaje completo de paso acompañó la carga de fotos.

Leer también: Ruben Onsu lloró en emoción cuando logró besar a Hajar Aswad, dijo gratitud



«Inmediatamente, padre sano @ruben_onsu», escribió la cuenta Adityagumay_sanggaran, citando la historia de Instagram Ruben Onsu, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Leer también: Ruben Onsu cuenta la impresionante experiencia cuando Umrah terminó siendo un converso por primera vez



Ruben respondió a la visita con una sonrisa delgada, que demostró que permaneció emocionado a pesar de que su condición era débil.

Uno de los momentos conmovedores es cuando el hijo adoptó, BETRAND PETOVen a visitar. La presencia de Betrand aparentemente le dio su propia felicidad a Ruben, que se vio desde una gran sonrisa en su rostro. Betrand no olvidó decir una oración por la curación de su padre.

«Gente bien pronto, sí», dijo Betrand Peto.

Historia del síndrome de Sella vacío

Se sabe que Ruben Onsu tiene un historial de síndrome de Sella vacío. Esta condición es un trastorno raro que afecta las glándulas pituitarias en el cerebro. El síndrome de Sella vacío ocurre cuando el saco de membrana que rodea la glándula pituitaria, llamada Sella turcica, está llena de líquido cefalorraquídeo. Esto puede hacer que la glándula pituitaria se reduzca o se vuelva plana, por lo que no es visible en los exámenes de imágenes como la resonancia magnética.

Aunque esta afección a menudo no muestra síntomas, en algunos casos, el síndrome de Sella vacío puede causar graves problemas de salud. Los síntomas que pueden aparecer incluyen dolores de cabeza, fatiga crónica, a los trastornos de la visión. Esta enfermedad también puede afectar la producción de hormonas, que puede tener un impacto en varias funciones corporales.

Hasta ahora, no ha habido una declaración oficial de la familia o la gestión de Ruben Onsu con respecto a la causa exacta de que fue tratado nuevamente en el hospital. Sin embargo, esta noticia fortalece aún más las preocupaciones públicas sobre las condiciones de salud de Ruben que a menudo han experimentado altibajos.