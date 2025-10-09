Ruben Onsu está furioso porque lo llaman el hombre más estúpido porque dejó Sarwendah

Jacarta – Rubén Onsu finalmente abrió su voz en un tono firme en respuesta a los comentarios mordaces de los internautas que tocaron su vida doméstica.

A través de una subida a su cuenta personal de Instagram, el famoso presentador expresó su frustración luego de ser llamado «la persona más estúpida del mundo» porque lo consideraron abandonado. Sarwendah y sus hijos. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Todo comienza con los comentarios de un usuario de Instagram identificado @indahyanisianiparquien escribió una frase tajante en la columna de comentarios de la subida de Rubén.

«El ser humano más estúpido del mundo, por amor que no está claro, estás dispuesto a destruir tu propia casa y has abandonado a tus hijos que han crecido… Espero que Sarwendah no eduque mal a sus hijos y especialmente con la religión en la que creen. Buen trabajo Sarwendah, continúa siendo una madre fuerte educando a sus hijos con la religión. GBU Sarwenda», escribió el relato, citado el jueves 9 de octubre de 2025.

Este comentario provocó inmediatamente una fuerte reacción por parte de Rubén. Sin más, el padre de tres hijos escribió un largo comunicado para reprenderlo y darle derecho a replicar las acusaciones que consideraba que habían ido demasiado lejos.

«La madre de la hermana o quien sea». @indahyanisianiparVamos, vamos, dejad de llevar a opiniones que han ido demasiado lejos en las conclusiones. Ahora no me quedaré callada porque me atrevo a decirlo en los comentarios no??? «Vamos, ustedes son adultos, respeten las decisiones de todos, porque no tienen nada de qué preocuparse», escribió Rubén.

Rubén también enfatizó que él y Sarwendah continúan desempeñando sus roles como padres a su manera, sin necesidad de revelarlo al público.

«Todavía criamos a nuestros hijos a nuestra manera sin hacer ningún ruido, así que ¿deberíamos informarlo a todos? Ahora respondo porque lo escrito parece ser cierto y estoy seguro de que es la afirmación más correcta y lo sé bien», añadió.

Además, Rubén dijo que estaba dispuesto a afrontar todos los riesgos derivados de las decisiones que había tomado, incluido el tener que lidiar con personas que interfirieran en sus asuntos personales.

«No me pregunten ahora. Todo ha pasado, sea cual sea el impacto o el riesgo, esta vez, sea quien sea, seguiré persiguiendo. Perdónenme si hay errores en la escritura, porque sólo usé mi derecho de respuesta por los comentarios en mi post. Saludos cordiales», concluyó.