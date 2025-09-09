Ruben Onsu cuenta la impresionante experiencia cuando Umrah terminó siendo un converso por primera vez

VIVA – Ruben Onsu Compartir una historia espiritual que sea tan memorable de su viaje a la Tierra Santa. Momento Umrah Lo que se lleva a cabo después de abrazar oficialmente el Islam es una experiencia completa de significado para él. Contó la historia en un programa de televisión con Ayu Ting Ting y Wendy Cagur.

Cuando se le preguntó cuál es el momento más impresionante mientras estaba allí, Ruben respondió que su primera experiencia en Medina realmente causó una impresión en su corazón porque muchas personas buenas lo saludaron de repente y se preocuparon por eso, a pesar de que no sabía extraños. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Ruben Onsu Foto : Respuesta de pantalla de video del canal de youtube mop

«Sí, en Medina, esa es la Masyaallah. No sé todo. Pero los árabes allí, tanto ob, ulama, o cualquier persona que esté rezando, cada vez que me encuentro con saludos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

También contó cómo mientras estaba en la mezquita del Profeta, siempre se sintió servido sin que lo preguntaran. Algunos incluso preguntaron su condición porque Ruben estaba llorando mientras rezaba.

«Cada chico quiere tomar el agua de Zamzam, definitivamente hay gente.

No solo eso, la experiencia de las oraciones del viernes en la mezquita de Nabawi también es un aprendizaje separado. Ruben dijo que aunque era difícil penetrar en el mar de los fieles, siempre estaba seguro de que Dios le daría un camino.

«Digo que esto no es posible, Dios definitivamente me dará la oportunidad de oraciones del viernes aquí. Así que solo rompí a las personas grandes. Finalmente puedo rezar en el frente. Desde allí aprendí, si estamos seguros de que debe haber una manera», explicó.

La culminación del viaje espiritual de Ruben fue cuando logró besar a Aswad Hajar en La Meca. Con ojos llorosos, recordó ese momento como algo que nunca antes había imaginado.

«Oh Dios, este debe ser el obstáculo más pesado en mi vida y Dios debe resolverse. Bismillahirrahmanirrahim. Hasta tres veces lo hice, y nadie me sacó la cabeza. Realmente no creía que podría suceder», dijo lleno de Haru.

Para Ruben, todas las instalaciones que experimentó durante la Tierra Santa son la prueba de la grandeza de Dios. Incluso cuando sostenía la puerta del Ka’bah, eligió renunciar a que otros peregrinos tuvieron la misma oportunidad.

«Lo solté. Pero pensé en mi corazón, lo sostuve, gracias a Dios.