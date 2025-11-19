Ruben Onsu acusado de explotar a niños para vender vivos, Sarwendah: Porque trabajo…

Jacarta – Conflicto entre Rubén Onsu y su ex esposa, Sarwendahestá nuevamente en el centro de atención pública después de que surgieran acusaciones sobre presunta explotación de niños en actividades de venta en vivo en las redes sociales.

A través de su abogada, Minola Sebayar, Rubén evaluó que la presencia de sus dos hijas, Thalía y Tania, en la transmisión en vivo no estaba conforme a las normas y podría entrar en la categoría de explotación. ¡Vamos, desplázate más!

Minola expresó fuertes críticas sobre la presencia de niños en las sesiones de Live Sarwendah con su amante, Giorgio Antonio, que a menudo duraban hasta altas horas de la noche.

«La ley prohíbe que los niños sean explotados para cualquier trabajo. Además, viven hasta la noche, cuando deberían estudiar y descansar», dijo Minola Sebayar, representante de Ruben Onsu.

También destacó que Rubén, como padre biológico, nunca dio su consentimiento para que sus hijos participaran en estas actividades del Live orientadas a las ventas.

Según él, este tipo de actividades no deben ser realizadas por menores, especialmente en momentos que puedan perturbar sus estudios y su tiempo de descanso.

En respuesta a la acusación, Sarwendah finalmente abrió la voz. Negó firmemente la idea de que hubiera incluido deliberadamente a sus dos hijas por el bien de Live o las ventas en transmisiones en vivo.

«Nunca los llamé a propósito. Simplemente entran y salen solos del estudio de Live. Si miro Live a menudo sabré que van y vienen cuando quieren», dijo Sarwendah, citando transmisiones de YouTube, el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Sarwendah también explicó que la razón principal por la que construyó un estudio Live en casa fue para poder seguir trabajando mientras acompañaba a sus hijos.

Al trabajar desde casa, cree que puede estar cerca de Thalía y Tania, por lo que es natural que las dos aparezcan a menudo en la pantalla.

«Porque trabajo desde casa. Cuando mis hijos llegan de la escuela o quieren dormir, inmediatamente me buscan en el estudio. Por eso los veo a menudo en mis Live», dijo.

Por otro lado, esta polémica se amplió luego de que Minola Sebayar revelara que a Rubén le había resultado complicado reunirse con sus dos hijos en los últimos dos meses.