Ruben Amorim ‘traiciona’ su propia filosofía, el Manchester United irrumpe en el Top 5 tras vencer al Newcastle

VIVA – manchester unido logró con éxito una victoria crucial en el partido titulado Boxing Day primera división 2025/2026. Entreteniendo al Newcastle United en Old Trafford, el sábado por la mañana WIB, 27 de diciembre de 2025, los Red Devils ganaron por poco 1-0 gracias a un espectacular gol.

Esta victoria se siente especial gracias al entrenador. Rubén Amorim hacer grandes apuestas. Sorprendentemente, el técnico portugués abandonó su emblemática formación de tres defensas y pasó a un esquema 4-2-3-1. Esta audaz decisión resultó eficaz para desorganizar la defensa del Newcastle al comienzo del partido.

El héroe de la victoria de MU esta vez fue la joven estrella danesa Patrick Dorgu. El jugador de 21 años marcó el único gol con una preciosa volea en la primera parte. Aunque tuvo dificultades para adaptarse desde que llegó procedente de Lecce el invierno pasado, Dorgu demostró su calidad cuando más se necesitaba.

Además de Dorgu, la aparición de Matheus Cunha también estuvo en el centro de atención. Los explosivos movimientos de Cunha desde el centro del campo perturbaron repetidamente la defensa de las Urracas.

Defensa sólida de «emergencia»

En la segunda parte, MU se vio obligado a defenderse por completo. Curiosamente, Amorim tuvo que depender de una línea defensiva de «emergencia» llena de jugadores jóvenes como Leny Yoro, Tyler Fredricson y Ayden Heaven, así como Tyrell Malacia, que acababa de regresar a jugar.

Newcastle planteó una seria amenaza a través de Lewis Hall, cuyo disparo pegó en el poste. Sin embargo, la disciplinada actuación de Lisandro Martínez y sus amigos consiguió que el gol de MU se mantuviera puro hasta el pitido final.

Rubén Amorim, según informa Sky Sports, admitió que su equipo tuvo que luchar mucho y sufrir en el campo para mantener el liderato, especialmente en la segunda parte, que estuvo dominada por sus rivales. Sin embargo, se sintió satisfecho porque aunque no parecían dominantes, esta vez el resultado final fue a su favor.

La leyenda de MU, Roy Keane, también comentó que consideraba que victorias «feas» como esta eran importantes para la mentalidad del equipo. Según él, la solidez atrás es clave si MU quiere seguir escalando puestos en la clasificación.

Mientras tanto, el técnico del Newcastle, Eddie Howe, expresó su decepción. Sintió que su equipo tenía la oportunidad de cambiar las cosas, pero su mala condición física después del partido anterior hizo que su remate fuera aburrido de cara a la portería.