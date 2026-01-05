Rubén Amorim se pelea con directivos del Manchester United

VIVA – Entrenador manchester unido, Rubén AmorimAhora está bajo intenso escrutinio dentro del club. El director deportivo de los Red Devils, Jason Wilcox, habría pedido a Amorim que fuera inmediatamente más flexible tácticamente si quiere mantener su posición en Old Trafford.

Lea también: Lista de entrenadores de la Premier League con mayor riesgo de ser despedidos esta temporada



Esta temporada ha sido de altibajos para el Manchester United. Aunque en ocasiones muestran actuaciones prometedoras, Bruno Fernandes y otros también suelen tener malos resultados, difíciles de aceptar para el público de Old Trafford.

Amorim ha estado a cargo del United durante más de un año, pero se considera que el juego del equipo no refleja los estándares de un club tan grande como el Manchester United.

Lea también: El nuevo entrenador del Chelsea ha llegado a Londres



El principal problema de Amorim reside en su terquedad en el planteamiento táctico. El técnico portugués tiende a mantener un sistema de juego, a pesar de la presión de los aficionados y observadores para que haga cambios. En las últimas semanas, Amorim había cambiado el esquema y los resultados fueron bastante positivos, pero la decisión de volver al antiguo sistema hizo que el rendimiento del equipo volviera a bajar.

Si quiere salvar su carrera en el Manchester United y llevar al equipo a competir hasta final de temporada, a Amorim no le queda más remedio que hacer grandes cambios. Hasta el momento, no ha demostrado capacidad de adaptación táctica cuando el equipo atraviesa dificultades en el terreno de juego.

Lea también: Rubén Amorim se retira de la rueda de prensa de MU: cada uno seguirá su propio camino



El informe de GIVEMESPORT afirma que la relación de Amorim con Jason Wilcox está empezando a calentarse. Una de las razones es el deseo de Wilcox de que Amorim sea más adaptable en su enfoque del juego. Por otro lado, Amorim también se sintió decepcionado porque se consideró que las actividades de transferencia del club no cumplían con sus expectativas.

Sin embargo, el foco principal no debería ser el mercado de fichajes, sino el rendimiento en el campo. Amorim se encuentra actualmente bajo una gran presión y empeorar las relaciones con los altos directivos del club claramente no es una decisión inteligente.

La situación se complicó después de que Amorim hiciera unas polémicas declaraciones a los medios. Aunque oficialmente tiene el estatus de entrenador en jefe desde su nombramiento en 2024, Amorim enfatizó que es un entrenador completo, no solo un entrenador en jefe.

«Vine aquí para ser el entrenador del Manchester United, no sólo el entrenador en jefe. Mi nombre no es Conte, Tuchel o Mourinho, pero soy el entrenador del Manchester United», dijo Amorim.

También añadió que no tenía intención de dimitir, aunque admitió que su futuro podría acabarse en 18 meses si la directiva del club quiere un cambio.