Ruben Amorim se marcha, oportunidad para que Marcus Rashford regrese al Manchester United Open

VIVA – Despido Rubén Amorim desde el asiento del entrenador manchester unido abriendo un nuevo capítulo en la dinámica interna de los Diablos Rojos. Uno de ellos está relacionado con el regreso. Marcos Rashford como Old Trafford.

Actualmente, Rashford sigue siendo jugador del United a pesar de que está cedido en el United. Barcelona. Se considera que el cambio de liderazgo en el banquillo de entrenadores tiene potencial para cambiar el mapa de relaciones que antes dejaba al jugador marginado.

La decisión del United de ceder a Rashford se debe al papel cada vez menor del delantero bajo Amorim. Aunque marcó su primer gol en la era del técnico portugués en noviembre de 2024 y anotó tres goles en seis partidos, Rashford poco a poco fue perdiendo su lugar en el primer equipo.



El delantero del Barcelona Marcus Rashford

En ese momento, Amorim expresó abiertamente su descontento con Rashford, especialmente en lo que respecta a su comprensión del juego. Destacó que su decisión no fue personal, sino más bien una cuestión de coherencia de las reglas dentro del equipo.

Esta situación llevó al United a ceder a Rashford al Aston Villa en febrero. Con Villa, el jugador de 28 años mostró una mejora al registrar 10 goles en 17 apariciones hasta el final de la temporada.

En verano, Rashford fichó cedido por el Barcelona, ​​con una opción de compra valorada en 26 millones de libras esterlinas. En España inmediatamente ganó confianza y un papel importante.

Rashford incluso manifestó abiertamente su deseo de quedarse en el Camp Nou. En varias ocasiones calificó al Barcelona como un gran club que se ajusta a su ambición de seguir compitiendo al más alto nivel.

«Disfruto de este club de fútbol y creo que para cualquiera que ame el fútbol, ​​el Barcelona es uno de los clubes clave en la historia de este deporte. Para un jugador, esto es un honor», dijo Rashford. ESPN.

Sin embargo, informes de España dicen que la situación no es completamente segura. Las limitaciones financieras del Barcelona hacen que la opción de compra de Rashford aún no se considere una formalidad. Según los informes, el club de La Liga todavía está considerando renegociar el valor de la transferencia.

Por otro lado, el cambio de situación en el Manchester United también ha aportado una nueva dimensión. La marcha de Amorim elimina la figura de un técnico que anteriormente chocó con Rashford. Con un contrato aún válido hasta 2028, la puerta a un regreso a Old Trafford técnicamente permanece abierta.