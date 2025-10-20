Rubén Amorim revela el secreto de MU para destruir al Liverpool

VIVA – manchester unido finalmente conquistado Liverpool De Anfield. Entrenador Rubén Amorim no pudo contener su alegría tras llevar a los Diablos Rojos a la victoria sobre sus archirrivales, el domingo 19 de octubre de 2025.

Lea también: ¡En curso! Enlace de transmisión en vivo Gran partido Premier League: Liverpool vs Manchester United



«Cada día es especial como entrenador del Manchester United, pero esta victoria es verdaderamente extraordinaria. Ver a nuestros aficionados cantar durante todo el partido, enfrentarse a los campeones defensores en su propio terreno, es una victoria para los aficionados y el espíritu de equipo. Sé que podemos hacerlo aún mejor», dijo Amorim, citado en el sitio web oficial del club.

Aunque ganaron a lo grande, Amorim aseguró que su equipo seguiría realizando evaluaciones como de costumbre. Según él, la victoria sobre el Liverpool no es motivo de orgullo.

Lea también: Datos interesantes antes del Liverpool vs Manchester United



«Analizaremos este partido como cualquier otro, con los aspectos positivos y negativos. Pero para mí, la unión que mostraron en el campo es lo más especial», afirmó el ex entrenador del Sporting CP.

Amorim tampoco negó que la suerte jugó un papel importante en este dulce resultado. Mencionó las dos oportunidades de Cody Gakpo que sólo dieron en el poste.

Lea también: Análisis psicológico de por qué los aficionados del Manchester United son tan leales: amor fanático que perdura en medio de la derrota



«A veces la suerte es importante en el fútbol. Una vez jugamos bien pero no logramos marcar. Hoy marcamos inmediatamente en el segundo minuto. Gakpo golpeó el poste dos veces; esos fueron momentos que cambiaron el rumbo del partido», explicó.

En la rueda de prensa, Amorim dio un crédito especial a todos sus jugadores. Desde el goleador Harry Maguire, el joven portero Senne Lammens hasta Amad Diallo, que estuvo impresionante.

«Todos estuvieron extraordinarios esta noche. Trabajaron duro, se apoyaron mutuamente y merecieron esta victoria», subrayó Amorim.

Con esta victoria, el Manchester United no sólo consiguió tres puntos importantes, sino que también confirmó su resurgimiento bajo la dirección de Ruben Amorim.