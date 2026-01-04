Rubén Amorim está nervioso de cara al Leeds vs Manchester United, este es el motivo

VIVA – manchester unido prepárate para afrontar una dura prueba cuando visites la sede Leeds United en la Semana 20 de la Premier League. Este candente duelo tendrá lugar en Elland Road, el domingo por la noche WIB, 4 de enero de 2025.

Lea también: Avance Bournemouth vs Arsenal: partido crucial en medio de la pelea por el título



Gerente EN, Rubén AmorimAdmitió abiertamente que había una cosa que lo ponía bastante ansioso antes de este partido.

No fue sólo el sólido desempeño del Leeds, sino también la velocidad de juego del equipo local, especialmente al realizar las transiciones.

Lea también: Después de brillar en Napoli, Scott McTominay está en el radar para regresar a MU



El Leeds United está en una tendencia positiva. El equipo de Daniel Farke no ha perdido en los últimos seis partidos.

Aunque sólo registró dos victorias, el Leeds logró vencer al Chelsea y limitó al Liverpool a dos empates, un récord que debe tenerse en cuenta.

Lea también: Conmocionado a principios de 2026: Chelsea rechazado, Manchester United desarrolla escenario de venta de Bruno Fernandes



Por otro lado, el desempeño de los Red Devils aún no es del todo estable. En el mismo periodo, MU sólo logró dos victorias, tres empates y una derrota.

Esta situación hace que el partido contra el Leeds sea crucial para MU para mantener su distancia entre lo más alto de la clasificación y la zona de la liga de Campeones.

Rubén Amorim cree que la velocidad de los jugadores del Leeds podría suponer una seria amenaza para su equipo.

«Tienen muy buena velocidad y a veces tenemos dificultades para afrontar situaciones como ésta», afirmó Amorim, citado por el Manchester Evening News.

Sin embargo, el técnico portugués sigue confiando en su equipo.

«Tienen confianza, pero hemos demostrado que podemos ganar partidos en cualquier situación y en un contexto diferente. Intentaremos hacerlo de nuevo», continuó.

Amorim también destacó la flexibilidad de las tácticas del Leeds, que a menudo cambian, especialmente en el frente.

«Sabemos que cambiaron su sistema de juego. Tienen diferentes jugadores en ataque e incluso rotaron en el último partido. El Leeds tiene buenos jugadores, un buen entrenador y un buen ambiente. Este será claramente un partido difícil», concluyó Amorim.

Se prevé que el partido Leeds versus Manchester United será feroz, siendo la alta velocidad y la intensidad los factores determinantes para el resultado final.