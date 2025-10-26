Rubén Amorim dijo después de que MU destruyera Brighton

VIVA – manchester unido Parecía loco en Old Trafford. EN derrocamiento Brighton & Hove Albion con un marcador de 4-2 en el partido de la Premier League, el sábado por la tarde hora local o la madrugada del domingo WIB, 26 de octubre de 2025.

La victoria se sintió especial. La razón es que tres puntos sobre Brighton fue la tercera victoria consecutiva del equipo. Rubén Amorim De primera división un logro que no se logró desde febrero de 2024. El United ahora ha subido al cuarto lugar en la clasificación, a solo tres puntos del Arsenal en la cima.

La figura que más se robó la atención en este partido fue Bryan Mbeumo. El jugador de Camerún anotó dos goles, incluido el gol final en el minuto 97 que aseguró la victoria del MU gracias a un inteligente pase de Ayden Heaven que fue permitido por Bruno Fernandes.

Además de Mbeumo, otros dos jugadores también están en el punto de mira de Amorim: Matheus Cunha y Casemiro.

El técnico portugués valoró que ambos jugaron de forma extraordinaria y fueron clave para el dominio de los ‘red devils’ durante todo el partido.

«Me gusta mucho la forma en que Cunha defendió hoy. No presionó demasiado, pero sabía cuándo volver a su posición. Hoy jugó muy bien. Estaba frustrado porque no había marcado un gol, pero esta vez canalizó esa energía correctamente», dijo Amorim citado por Express.

Según Amorim, Cunha demuestra una gran mentalidad y responsabilidad en el campo. «Se siente más cómodo cuando el partido es difícil, quiere asumir la responsabilidad. Estoy muy contento con su actuación», continuó.

Por su parte, Amorim también elogió el papel de Casemiro para volver a ser el ancla del juego del equipo. El técnico de 39 años espera incluso que los jóvenes jugadores del MU puedan aprender de la ética de trabajo del veterano centrocampista brasileño.

«Casemiro aporta mucha experiencia, es un ejemplo para todos los jugadores. Al principio de temporada estuvo detrás de varios centrocampistas, pero trabajó duro y ahora está de vuelta en la selección nacional. Es muy importante para nosotros», destacó Amorim.

«Otros jugadores deberían mirar a Casemiro. El fútbol puede cambiar rápidamente. Si trabajas duro, llegarás a alguna parte», añadió.