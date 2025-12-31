Rubén Amorim admite que al Manchester United le falta calidad

VIVA – manchester unido Tropezó de regreso a su propia jaula. Jugando en Old Trafford, los Red Devils no lograron sumar tres puntos después de empatar 1-1 ante el Wolverhampton Wanderers, un resultado que dificulta aún más su avance hacia la Liga de Campeones la próxima temporada.

Entrenador del Manchester United, Rubén AmorimNo ocultó su decepción. Consideró que su equipo había perdido calidad para romper la defensa lobosquienes, irónicamente, no han ganado ni una sola vez en la Premier League esta temporada.

De hecho, los lobos lograron romper su mal récord. El primer gol del United a través de Joshua Zirkzee, que se giró tras golpear a un jugador contrario, fue respondido por un cabezazo de Ladislav Krejci. Este resultado le dio a los Wolves su tercer punto de la temporada y puso fin a su racha de 12 derrotas consecutivas.

«Nos faltó fluidez, nos faltó calidad y nos faltó creatividad para crear oportunidades. Luego encajamos en jugadas a balón parado», dijo Amorim en tono frustrado.

«Detalles como este determinan realmente la victoria, especialmente en momentos difíciles», continuó.

En ese partido, el Manchester United parecía débil. el capitan Bruno FernandezMason Mount y Kobbie Mainoo están ausentes por lesión. Mientras tanto, Bryan Mbeumo y Amad Diallo tampoco están disponibles porque defienden a sus países en la Copa Africana de Naciones.

Este empate significa que el United sigue estancado en el sexto lugar, a dos puntos de los cuatro primeros. Esta situación es cada vez más desafortunada porque el United no pudo ganar en cuatro de sus últimos cinco partidos en casa, un récord que socava sus ambiciones de regresar al escenario de élite de Europa.

Aun así, Amorim se mantiene optimista de cara al resto de la temporada. Él cree que el rendimiento del equipo mejorará significativamente una vez que los jugadores clave vuelvan a estar disponibles.

«Perdimos muchos jugadores al mismo tiempo. Jugar con Casemiro y Ugarte es ciertamente diferente a cuando estaban Kobbie, Mount o Bruno», afirmó.

«Sólo tenemos que recuperar a los jugadores lesionados y esperar a que regresen los que participaron en la Copa Africana de Naciones. Para entonces, nuestro juego será mucho más fluido».

El técnico portugués cerró con plena confianza,

«Realmente creo que cuando todos los jugadores regresen, seremos un equipo fuerte. No hay ninguna duda».