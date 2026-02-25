¡RRQ se une oficialmente a MPL Malasia!

Jacarta – Organización deportes electrónicos raksasa Indonesia, Rey de Reyes Qeon (RRQ), ahora uniéndose oficialmente Leyendas móviles Liga Profesional Malasia (MPL Malasia) para la próxima temporada competitiva. Este paso marca una nueva era en la carrera de RRQ en el campo Mobile Legends: Bang Bang y amplía la presencia del equipo en competencias regionales. Asia Sudeste.





RRQ Hoshi contra Onic Esports en MPL ID S9

La participación de RRQ en MPL Malasia no es solo participar en una liga más, sino que es parte de la estrategia de expansión global que la organización viene desarrollando.

RRQ no vino como equipo visitante, vinieron con grandes ambiciones de competir al más alto nivel y enfrentar nuevos rivales y nuevas presiones competitivas que estaban listos para poner a prueba sus fuerzas.





Se dice que los jugadores de RRQ están listos para luchar, motivados para ganar y aportar nueva dinámica a la liga que actualmente está atravesando una gran transformación.

MPL Malasia: gran transformación

La medida de RRQ sigue a cambios estructurales en MPL Malaysia, que actualmente está cambiando a un modelo de liga de franquicia/asociación.

En lugar de depender únicamente de los sistemas de competición tradicionales, MPL Malaysia ahora cuenta con acuerdos a largo plazo con los principales equipos, adoptando un estilo similar a las ligas deportivas profesionales como la NFL y la NBA.

Según Krystal Tan, directora de desarrollo comercial de deportes electrónicos de Malasia en Moonton Games, este cambio tiene como objetivo aumentar la estabilidad a largo plazo, fortalecer el desarrollo de talentos y ampliar la participación de la base de fanáticos, haciendo de la liga no solo una competencia, sino también un producto de entretenimiento a gran escala.

Nueva alineación de MPL Malasia

La próxima temporada traerá caras nuevas a la competición, incluidos grandes equipos de varios países. Además de RRQ, la liga también confirmó los nombres de varios otros equipos que competirán:

Gigantes Rojas de Selangor (SRG)

Equipo Vamos (VMS)

Equipo Rey (TR)

Juegos Invictus (iG)

Bigetron MY por VIT (BTRM)

Todo combinado (AC)

Equipo Flash (TF)

RRQ

Este nuevo formato no sólo fortalece la posición competitiva de MPL Malasia, sino que también enriquece las historias y rivalidades entre los grandes equipos de la región.