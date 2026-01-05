RPI cree que el Jefe de la Policía Nacional logrará la transformación cultural de la Policía Nacional en 2026

Jacarta – La Cámara Política de Indonesia (RPI) se muestra optimista policia nacional bajo liderazgo Jefe de la Policía Nacional El general Listyo Sigit Prabowo realizará una transformación cultural en 2026.

«Confiamos en que el jefe general de la Policía Nacional, Listyo Sigit Prabowo, traerá cambios fundamentales significativos a la Policía Nacional a lo largo de 2026. Este optimismo no carece de fundamento. La era del gobierno de Prabowo-Gibran trajo aire fresco para la reforma de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. leycon la Policía Nacional posicionada como la columna vertebral de la defensa del derecho democrático», afirmó el director ejecutivo de la Cámara Política de Indonesia, Fernando Emas, en su declaración, citada el lunes 5 de enero de 2026.

El jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo, en la RAT del Cuartel General de la Policía Nacional de 2025 Foto : Captura de pantalla de YouTube de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional

Fernando dijo que este impulso es una oportunidad de oro para concretar una transformación cultural integral, no sólo en los aspectos operativos sino también en la construcción del carácter y la integridad del personal de la Polri. Según él, la transformación cultural prevista de la Policía Nacional refleja la urgente necesidad de responder a los desafíos de los tiempos.

«Público Indonesia exige ahora una fuerza policial que no sólo sea firme en el cumplimiento de la ley, sino también humana, transparente y responsable en cada acción. «Esta esperanza está en línea con la visión del gobierno de Prabowo-Gibran, que enfatiza una gobernanza limpia, profesional y orientada a los intereses del pueblo», explicó.

Evaluó que la transformación exitosa de la Policía Nacional tendría un amplio impacto en la estabilidad nacional. Una Policía Nacional reformada, dijo, sería una base sólida para una aplicación justa de la ley, la protección de los derechos humanos y la creación de una sensación de seguridad en la sociedad.

«También se espera que esta transformación cambie la percepción del público sobre la institución policial, de ser simplemente un agente de la ley a convertirse en un socio comunitario en la construcción de una mejor civilización nacional. En el contexto del gobierno de Prabowo-Gibran, que enfatiza el desarrollo sostenible, la soberanía y el bienestar del pueblo, el papel de la Policía Nacional es muy estratégico», dijo.

Además, Fernando Emas espera que la Policía Nacional pueda mantener la estabilidad en materia de seguridad, condición necesaria para el funcionamiento del desarrollo económico y social. Esta estabilidad, dijo, no significa sólo la ausencia de conflictos o disturbios, sino también la creación de una atmósfera segura y cómoda para que todos los ciudadanos realicen actividades, hagan esfuerzos y desarrollen su potencial sin miedo ni amenazas.