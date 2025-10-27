RPD El costo del Hajj podría reducirse mucho, destacando la eficiencia

Jacarta – La Comisión VIII de la RPD evaluó la propuesta. costo organizando el culto haji (BPIH) presentado por el Ministerio del Hajj y Umrá (Ministerio de Haj) por valor de 88,4 millones de IDR se puede reducir nuevamente.

Lea también: La RPD pide a los feligreses que paguen los costos del Hajj en diciembre de 2025, salida en abril de 2026



«Se informó que el costo del Hajj de 2026 había disminuido en 1 millón de rupias con respecto a los 88,4 millones anteriores. Sin embargo, la cifra no es satisfactoria, debería haber sido mayor», dijo el miembro de la Comisión VIII M. Husni en una reunión de trabajo en Yakarta, el lunes.

Según él, la organización del Hajj de 2025 es una lección importante después de que surgieron varios problemas en el terreno. Además, el nacimiento del Ministerio del Hajj tuvo como objetivo mejorar la calidad de los servicios en el país y en el extranjero.

Lea también: El Viceministro del Hajj sugiere a la congregación que pague las tasas del Hajj por valor de 54,92 millones de IDR



«Lo que ocurrió durante el Hajj de 2025 es una lección y esperamos que los problemas en el terreno no se repitan en el Hajj de 2026», dijo.

Según M. Husni, el miembro de la Comisión VIII de la facción PDI-Perjuangan valoró la disminución, pero todavía no refleja el verdadero potencial de eficiencia.

Lea también: Viceministro del Hajj: la Umrah independiente es una necesidad



Selly destacó la declaración del Viceministro (Wamen) para el Hajj y la Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, quien dijo que el nombramiento de dos sharias podría reducir las tarifas públicas en 200 riales por persona.

«Sólo una reducción de 200 riales para la comunidad podría equivaler a más de 800.000 IDR. Lógicamente la reducción de los costes del Hajj debería ser de más de un millón», dijo Selly.

Aparte de eso, también mencionó las afirmaciones de que hay indicios de pérdidas de hasta 5 billones de rupias en la implementación de los servicios del Hajj, especialmente en los sectores de transporte y alojamiento durante la implementación de 2025 en La Meca y Medina.

«Si es cierto que hay pérdidas estatales de esa magnitud, entonces el presupuesto debería utilizarse para reducir los costes de los peregrinos del Hajj. Queremos que los datos se abran de forma transparente, para que no quede nada oculto», afirmó Selly.

Anteriormente, el Gobierno propuso que el costo de viaje para el Hajj (Bipih) o los costos pagados por los peregrinos para realizar el Hajj 1447 Hégira/2026 d.C. ascendieran a 54,92 millones de IDR.

«Bipih es de 54.924.000 IDR o el 62 por ciento del costo total de organizar el Hajj (BPIH)», dijo el viceministro de Hajj y Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak en una reunión de trabajo conjunta con la Comisión VIII de la Cámara de Representantes.

En la reunión de trabajo, Dahnil explicó el costo promedio de organización del Hajj (BPIH) propuesto en 1447 Hégira/2026 d.C. de 88,4 millones de IDR por persona. Este valor disminuyó en 1 millón de IDR en comparación con el año anterior.