Italia, Viva – Sassuolo Un paso más para formalizar al defensor Equipo nacional indonesio, Jay idzesDespués de adelantar a Torino en la búsqueda de la firma del jugador. El defensor que defendió a Venezia la temporada pasada será parte del gran proyecto de Sassuolo en la Serie A 2025/26.

Según el famoso periodista italiano Gianluca en Marzio, Sassuolo no solo reclutó a Idzes, sino que también trajo a Fali Cande del mismo club. La tarifa de transferencia total para ambos alcanzaron € 11 millones o alrededor de RP208.8 mil millones, y podría aumentar a € 12 millones (RP227.9 mil millones) si Sassuolo lograra sobrevivir en la Serie A esta temporada.

Con una etiqueta de alrededor de € 7-8 millones para idzes, se convirtió oficialmente en el jugador más caro en la historia del equipo nacional indonesio. El restante, alrededor de 3-4 millones de euros, es un valor de transferencia para CANDE.

«Sassuolo trajo a dos reclutas a la vez, Jay Idzes y Fali Cande de Venezia. El valor de transferencia podría aumentar a 12 millones de euros si Sassuolo sobreviviera en la Serie A», escribió en Marzio en su sitio web oficial.

Entrenado en la leyenda del campeón mundial 2006

Fabio Grosso cuando era entrenador de Lyon Foto : AP Photo/Laurent Cipriani

Este movimiento es más interesante porque Jay Idzes será manejado por Fabio GrossoEl entrenador Anyar Sassuolo, que era un héroe italiano cuando ganó la Copa Mundial 2006. Grosso, quien en ese momento jugaba como fullback izquierdo, era conocido como su determinación en las semifinales y ejecuciones de penalización que aseguraron que Italia levantara el trofeo.

Se espera que la presencia de Grosso ayude a Idzes a desarrollarse rápidamente en la Serie A, al tiempo que trae a Sassuolo a competir en el medio de la liga.

Con el estado del jugador más caro del equipo nacional de Indonesia, la atención pública del país también se dirigirá al progreso de Jay Idzes bajo la tutela de este entrenador de clase mundial.