Rp204 mil millones de dinero ilícito en la unidad de investigación penal, 2 sospechosos conectados con el sádico caso de secuestro de Kacab Bank

Yakarta, Viva – Hoja Dinero Efectivo valorado en RP204 mil millones en exhibición por la Agencia de Investigación Penal de la Policía. Se menciona la pila de dinero jumbo delito Sindicato de ruptura cuenta bancos inactivos o latente cuenta.

La policía nacional dijo que este caso no era solo un criminal bancario ordinario. Hay un elemento de actos criminales bancarios, ITE, hasta el supuesto lavado de dinero (TPPU).

«En relación con la divulgación del delito bancario o los actos penales de ITE o el lavado de dinero (TPPU)», dijo el jefe de la División de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía, el Comisionado de Policía Erdi A. Chaniago, jueves 25 de septiembre de 2025.

Kombes Erdi (tercera izquierda) y el general de brigada Helfi (tercera derecha)

Director de delitos económicos especiales Policía de investigación criminalEl general de brigada de la policía Helfi Assegaf, agregó, nueve personas habían sido nombradas como sospechosos. Se les conoce como parte de los sindicatos de delitos bancarios organizados.

«Establezca nueve sospechosos», dijo Helfi.

De los nueve sospechosos, hay dos nombres que son bastante prominentes, a saber, C alias Ken y Dwi Hartono. Ambos también estaban relacionados con el caso de asesinato del jefe de la sucursal de la sucursal asistente del banco propiedad del estado en Cempaka Putih llamado Muhammad Ilham Pradipta.