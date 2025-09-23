Rp. Se sospecha que 70 mil millones en el relato inactivo son el motivo de la muerte de Bri Cempaka Putih

Yakarta, Viva – El misterio detrás de la trágica muerte de la cabeza de sub -rama (kacab) de Bri Cempaka Putih Bank, Mohamad Ilham Pradipta (37), lentamente comenzó a desarrollarse. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Revelando los hechos impactantes que se sospechan de ser el motivo principal de las acciones atroces de los perpetradores, a saber, la existencia de fondos en fantásticas cantidades en Cuenta inactiva.

Leer también: ¡Alarmante! La policía reveló los activos de RP. 70 mil millones en la misteriosa cuenta del caso asesinado del banco



El director de la Investigación Penal de la Policía Metropolitana de Yakarta, la Comisionada Senior Pol Wira Satya Triputra, dijo que los fondos totales que los perpetradores se trasladan a la cuenta del refugio alcanzaron decenas de miles de millones de rupias. El total temporal está en el rango de Rp60 mil millones a Rp70 mil millones. Los fondos están dispersos en varias cuentas diferentes.

«Ciertamente aún no lo sabemos, pero por lo que se ha identificado bastante alto, hay 60 lo que son 70 mil millones», dijo Wira Satya en la sede de la Policía Regional de Metro Jaya, el martes 23 de septiembre de 2025 citado por Viva.co.id.

Leer también: No solo SINTA WAHID, esta es una serie de figuras que visitan activistas en la policía de Metro



Cuando se le preguntó si las cuentas estaban en el banco estatal, WIRA no se desestimó. Sin embargo, enfatizó que los fondos también se almacenaron en varios otros bancos.



Aspecto 4 actores intelectuales Kacab bri asesinato

Leer también: Danpuspom Tni asegura que dos soldados involucraron al banco Kacab Kacab sentenciado, se incrementará



«Ayer estuvo cerca (los fondos), había varios otros bancos», agregó.

Aunque ya hay un punto brillante con respecto al monto del valor de los fondos, la policía aún está cerrando la reunión de identidad del propietario de la cuenta inactiva y la lista de detalles bancarios involucrados. Los investigadores también están explorando los vínculos de los fondos gigantes con los delitos penales que ahora están descargando.

Secuestro de cronología al asesinato

Este caso comenzó el 20 de agosto de 2025, cuando se sabía que Ilham asistía a una reunión con Lotte Wholesale en el área de Pasar Rebo. A partir de las imágenes de CCTV, la víctima fue vista transportada por la fuerza por varias personas mientras aún estaba en el lugar de la reunión.

Al día siguiente, el cuerpo de Ilham fue encontrado en una condición patética en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Su cuerpo estaba atado, sus ojos estaban grabados y se sospechaba fuertemente de ser víctimas de persecución antes de ser arrojados a la ubicación.

Hasta ahora, la policía metropolitana de Yakarta arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas. Sin embargo, un perpetrador con las iniciales, por ejemplo, todavía está en general. Otros hechos impactantes, dos soldados TNI del destacamento de la sede de Kopassus fueron arrastrados. Son el Sargento Head (SERKA) N y Cabo Dua (Kopda) FH, que ahora ha sido nombrado sospechoso y detenido por Pomdam Jaya.