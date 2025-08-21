Rp. 3 millones de cuotas elige una nueva avanza o innova usado?

Yakarta, Viva – La necesidad de tener un automóvil está aumentando, especialmente en grandes ciudades con alta movilidad. Sin embargo, los ingresos limitados y las condiciones económicas que no han sido estables hacen que muchas personas deben regular cuidadosamente las cuotas.

Con una asignación de fondos de alrededor de RP. 3 millones por mes, hay dos opciones principales: comprar coche nuevo Clase o voto de nivel de entrada coche usado con condiciones decentes. Ambos tienen ventajas y desventajas que deben considerarse.

Los automóviles nuevos ofrecen una garantía oficial, la última tecnología y excelentes condiciones. Sus cuotas para el tipo de MPV bajo o automóvil de la ciudad generalmente van desde RP. 3 millones a RP. 5 millones por mes dependiendo del DP y el tenor.

Desde la búsqueda Viva Automotive Jueves, 21 de agosto de 2025, con cuotas de Rp3 millones por mes, autos nuevos para elegir entre el tipo básico Toyota Avanza, Daihatsu Xenia o Honda Brio. Este vehículo es adecuado para el cuidado diario, económico y fácil de cuidar.



Toyota Avanza en Giias 2025

Por el contrario, con las mismas entregas en el mercado de automóviles usados, puede obtener Toyota Innova, Honda CR-V o incluso la producción de Mitsubishi Pajero hace unos años. Este automóvil usado es más cómodo, espacioso y adecuado para viajes familiares y largos.

La ventaja de un automóvil nuevo se encuentra en un costo de mantenimiento más mínimo. Durante el período de garantía, el riesgo de gastos adicionales puede reducirse porque la mayor parte del daño es asumido por el fabricante.

Los automóviles usados, por otro lado, pueden requerir mayores costos de reparación a pesar de que las cuotas se sienten ligeras. Sin una garantía oficial, el propietario debe preparar un fondo de reserva para mantenimiento periódico o daños repentinos.

Además, los nuevos impuestos para los automóviles y el seguro suelen ser más altos que los automóviles usados. Sin embargo, los autos nuevos son más eficientes en el uso de combustible y generalmente son costos operativos más efectivos.

El valor de reventa también debe tenerse en cuenta. Los autos nuevos experimentan una fuerte depreciación a principios de año, mientras que los autos usados ​​tienden a ser más estables porque la disminución del precio no es tan grande.