Royalty Polemic terminó, Dasco le pidió al público que no tuviera miedo de cantar una canción

Yakarta, Viva –RPD RI con Kemenkum, LmknLMK relacionada, y las organizaciones cantantes acordaron poner fin a la polémica de regalías que perseguía a la comunidad. El acuerdo fue tomado en una reunión el jueves 21 de agosto de 2025.

«La dinámica que ocurrió se acordó terminar juntas, y mantendremos la atmósfera para mantenerse propicio», dijo el vicepresidente del Parlamento Indonesio, Sufmi Dasco Ahmad en el edificio del Parlamento Indonesio el jueves.

El presidente diario de la fiesta de Gerindra DPP también le pidió al público que no se preocupara por tocar y cantar una canción. Luego, la reunión se dirigió a la formulación del proyecto de ley Derechos de autor Terminado en 2 meses.

«Todas las partes estuvieron de acuerdo, en estos dos meses concentrados para completar la ley de derechos de autor y habían acordado que la delegación de la retirada de regalías se centraría en LMKN, mientras completaba la ley de derechos de autor y una auditoría para la transparencia de las actividades de retiro de regalías hasta ahora», dijo Dasco.

Dasco agregó, mientras se completó el proyecto de ley de derechos de autor, más tarde la retirada de las regalías de la canción se acomodaría a través del Instituto Nacional de Gestión Collectiva (LMKN).

Se aseguró de que el proceso de retirar la regalía sería transparente. También dijo que LMKN sería auditado regularmente para garantizar que se recibiera la retirada de la regalía.

«Los resultados de la reunión, se acordó que todas las partes mantuvieron la atmósfera del clima del mundo de corteses, de modo que era genial y pacífico, todas las partes acordaron en estos dos meses concentrarse en completar la Ley de Derechos de Autor», dijo Dasco.

«Se ha acordado que la delegación de la retirada de regalías se centrará en LMKN mientras completa la Ley de Derechos de Autor, y se realiza una auditoría para la transparencia de las actividades de retiro de regalías existentes hasta ahora», agregó.

La reunión asistió el vicepresidente del Parlamento Indonesio, adies, Kadir, presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes XIII Willy Aditya, Viceministro Eddy Hiariaj, Comisionado de LMKN, Director General General de Propiedad Intelectual, Director de Copyright, LMKN Creador y Derechos relacionados, Derechos LMK relacionados con Actores y Creadores, Presidente de Visión y Presidente de Acción y Presidente de Acción. Luego, también vieron a los cantantes Piyu Padi, Ariel Noah, Sammy Simorangkir y Vina Panduwinata.