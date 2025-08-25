Royalty Polemic termina, el DPR pide a las empresas que no tengan miedo de volver a tocar canciones

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Comisión XIII RPD RI, Dewi Asmara enfatizó que la polémica realeza canciones que habían causado disturbios entre los actores comerciales, músicoY la comunidad ahora ha encontrado un punto brillante. Esta polémica surge debido a la brecha en la comprensión entre los actores comerciales, los compositores y los reguladores relacionados con la implementación del PP No. 56 de 2021 sobre la gestión de las regalías canciones de derechos de autor y/o o o Música.

«Muchas empresas, como restaurantes, cafeterías, hoteles, el transporte público, no son conscientes de la obligación de pagar regalías. Algunos incluso optaron por dejar de tocar música o cambiar a canciones extranjeras. Mientras tanto, los músicos cuestionaron la transparencia de la distribución de regalías por las instituciones de gestión colectiva», dijo Dewi Asmara en su declaración, lunes 2525 de agosto.

La culminación de estos disturbios ocurrió cuando 29 músicos presentaron una prueba material de la ley de derechos de autor al Tribunal Constitucional en marzo de 2025. Sin embargo, a través de una reunión de consulta entre el Parlamento Indonesio, gobiernoInstituto Nacional de Gestión Collectiva (LMKN), representantes de músicos y actores de la industria el 21 de agosto de 2025, finalmente se logró un acuerdo estratégico para resolver este problema.



Recibo de restaurantes virales Escribe canciones de regalías RP29 mil

Consideró que había cinco pasos principales acordados, incluida la centralización de la retirada de regalías.

«Durante los próximos dos meses, la retirada de regalías se centrará en LMKN. Esto es garantizar la transparencia y la responsabilidad mientras se espera la revisión de la ley de derechos de autor», explicó.

Luego, el gobierno y el parlamento y los músicos también acordaron la transparencia de LMK y la distribución de auditoría de manera justa. Esto es útil para los compositores puede obtener sus derechos económicos correctamente.

«Luego hay una revisión de la ley de derechos de autor,

El parlamento indonesio junto con el gobierno se compromete a completar la revisión de la ley de derechos de autor en los próximos dos meses. Esta revisión aclarará el mecanismo de retiro, distribución y supervisión de regalías para que ya no cause ruido «, dijo Dewi.

Entonces, educación y socialización

El gobierno aumentará la comprensión pública y los actores comerciales con respecto a la importancia de respetar los derechos de autor y la obligación de pagar regalías.

Dewi también mencionó que existe un esquema de tarifas proporcionales de tarifas de regalías se ajustará al tipo de negocio, área de la habitación y la duración de la proyección de la música. «Este esquema aliviará la carga de los actores comerciales, pero aún garantiza los derechos de los músicos», agregó Dewi Asmara.

Con este acuerdo, evaluó que los actores comerciales ya no necesitan preocuparse por tocar canciones en el espacio público comercial, siempre que sigan el mecanismo aplicable.

«La finalización de la polémica de regalías creará un ecosistema de la industria musical más saludable. Los músicos reciben una apreciación decente por su trabajo, mientras que las empresas pueden continuar contribuyendo a la industria cultural sin sentirse cargados», dijo Dewi Asmara.

Afirmó que la revisión de los derechos de autor y la digitalización del sistema de regalías será la clave de la sostenibilidad de un sistema justo, responsable y moderno. Además, la educación para la comunidad es un paso importante para fomentar una cultura de respeto por los derechos de autor.

«Esto no es solo una cuestión de negocios o regulación, sino respetar el trabajo de los niños de la nación y garantizar que la industria musical indonesia continúe creciendo saludable y sostenible», dijo.