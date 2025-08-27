Royal Pardon libera a una mujer tailandesa que cumple 43 años de prisión por difamación de la monarquía







A tailandés La mujer condenada a 43 años de prisión por difamar a la monarquía fue liberada el miércoles bajo un perdón real, después de servir poco menos de una quinta parte de su sentencia, dijeron los abogados de los derechos humanos.

La Organización de Derechos Humanos agregó que Anchan Preelert, de 69 años, estaba entre los seis prisioneros políticos liberados bajo un perdón emitido el 29 de julio para marcar el cumpleaños del rey Maha Vajiralongkorn.

Un ex funcionario, Anchan había sido sentenciado hace cuatro años en enero por el Tribunal Penal de Bangkok por 29 cargos de violar la ley de Lese Majeste de Tailandia por publicar clips de audio sobre Facebook y YouTube que se consideraron crítico con la monarquía, informó la agencia de noticias AP.

Inicialmente fue sentenciada a 87 años, la oración más larga jamás transmitida en ese momento, pero su mandato se redujo a la mitad a 43 años y seis meses después de que se declaró culpable.

Violaciones de la ley de difamación real de Tailandia lleva sentencias de tres a 15 años por cuenta, informó AP. La ley es controvertida porque puede activarse no solo por las críticas directas a la monarquía sino incluso por acciones tan pequeñas como un puesto en las redes sociales. Las quejas pueden ser presentadas por cualquier persona, no solo realistas o autoridades, y los críticos dicen que la ley a menudo se usa para suprimir la disidencia política.

Anchan, que llevaba una camiseta blanca y una máscara facial, fue recibida con abrazos de amigos y familiares y recibió ramos de flores de los partidarios cuando salió de la institución correccional de mujeres de Bangkok, donde pasó ocho años y cuatro meses, incluida la detención previa al juicio, después de su arresto en 2015, informó AP.

«Me siento inmensamente feliz. Quiero ser libre durante mucho tiempo porque me estoy haciendo viejo y mi tiempo se está quedando corto ahora», dijo Anchan a los periodistas, y agregó: «Durante más de ocho años, sentí que era toda mi vida; fue amargado porque no era mi lugar.

Según los abogados tailandeses para Derechos humanos, Más de 270 personas han sido acusadas de Lese Majeste desde principios de 2020, cuando las protestas prodemocráticas dirigidas por estudiantes exigieron reformas a la monarquía de Tailandia.

El año pasado, un tribunal de apelaciones entregó al activista político Mongkhon Thirakot en el norte de la provincia de Chiang Rai un período de prisión récord de 50 años por violaciones de Lese Majeste.

Crítica pública De la monarquía, tradicionalmente rara en Tailandia, comenzó a ganar tracción después de las protestas de 2020, lo que desafió abiertamente a la institución. Esto llevó a enjuiciamientos vigorosos bajo una ley que anteriormente había sido poco utilizada.

Más de 50 personas permanecen en prisión como prisioneros políticos, de los cuales 32 enfrentan cargos de insultar o difamar a la monarquía, dijeron abogados tailandeses por los derechos humanos.

La semana pasada, el ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra fue absuelto de un cargo de difamación real después de que el Tribunal Penal de Bangkok consideró que las pruebas y los testigos en su contra es insuficiente. Fue acusado originalmente en 2016 por los comentarios hechos a los periodistas en Corea del Sur un año antes.

El mismo tribunal, el martes, absolvió a Piyarat Chongthep, un legislador del Partido Popular de la Oposición, de difamación real por publicar mensajes criticando cómo las protestas en 2020 se dispersaron y se refirieron a la supuesta participación del rey. El tribunal dijo que no había evidencia clara de que él haya publicado personalmente los mensajes en su cuenta de Facebook.

(Con entradas AP)





