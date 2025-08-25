Royal Corgis Turn Racer: Lituania recibe a Corgi Race Vilnius 2025







Los lindos y adorables galeses Corgis, ampliamente conocidos por su asociación con la familia real británica, son de hecho una raza de corredores apasionados. Desde alrededor Europa120 equipos participan en la carrera de Corgi Vilnius, en la capital de Lituania.

Un corgi vestido con un disfraz de ‘Labubu’ (a la derecha) Corgis llega para el concurso de disfraces

Miles de lituanos se reunieron en la capital parque más grande El sábado para ver los eventos: un sprint en solitario, un concurso para la ‘voz más poderosa’, los desafíos de vestuario y las carreras grupales.

Los niños dijeron que admiraban el desafío de disfraces cuando los perros estaban vestidos con atuendos llamativos como Batman, una princesa o un avión. El evento culminó el domingo con la llamada Meetup de Corgi WorldDonde los perros en Lituania estaban conectados a través de una transmisión en vivo con sus compañeros en los Estados Unidos, Irlanda y Polonia.

