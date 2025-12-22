Roy Suryo pide que el diploma de Jokowi sea examinado por un laboratorio forense independiente

Jacarta – Caso dramático de acusación. título falso El séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, sigue en pie. El último, Roy Suryo y sus compañeros acudieron al edificio de la Dirección General de Investigación Criminal Policía Metro JayaLunes 22 de diciembre de 2025 para solicitar diploma Jokowi Probado a través de un laboratorio forense independiente.

El abogado de Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin, afirmó que era necesaria una prueba forense independiente para garantizar la autenticidad del diploma que ahora ha sido confiscado por los investigadores.

Según él, la inspección debe realizarse de forma abierta, creíble y rendir cuentas a los ciudadanos.



Foto de Roy Suryo Foto : VIVA.co.id/Símbolo de paz enemigo

Khozinudin enfatizó que presentar prueba de un diploma en un caso especial anterior no necesariamente resuelve el caso.

«La prueba jurídica sólo puede realizarse en los tribunales, y la verdad jurídica se determina mediante la decisión de un juez que tiene fuerza jurídica permanente», afirmó.

Añadió que aunque solo se les permitió ver el diploma a la vista sin un examen en profundidad, esto en realidad fortaleció su creencia de que había un problema con el documento.

Uno de ellos está relacionado con la fotografía del diploma que, según ellos, no es una fotografía del presidente Joko Widodo, como también comunicó Rustam Effendi a los investigadores.

La solicitud de una prueba forense independiente, afirmó Khozinudin, se remite a una serie de precedentes legales.

Puso como ejemplo el caso del asesinato del general de brigada Nofriansyah Yoshua Hutabarat, que sólo se reveló plenamente después de que se llevó a cabo nuevamente un examen forense independiente.

«Las pruebas forenses independientes son importantes para disipar las dudas del público y evitar acusaciones de injerencia, con el fin de encontrar verdades materiales», afirmó.

Roy Suryo Cs propuso que las pruebas forenses sean realizadas por instituciones nacionales que se considere que tienen credibilidad, como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (BRIN) o el Laboratorio Forense de la Universidad de Indonesia (UI).

Según Khozinudin, este paso es enteramente competencia de los investigadores y se lleva a cabo legalmente para mantener la justicia, la transparencia y la confianza pública en la aplicación de la ley.

Anteriormente, Polda Metro Jaya había llevado a cabo un caso especial sobre acusaciones de diploma falso de Jokowi el lunes 15 de diciembre de 2025 a solicitud de Roy Suryo Cs. El caso se llevó a cabo en el edificio Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

El director de Investigación Criminal General de la Policía de Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, dijo que se llevó a cabo un caso especial para dar cabida a las objeciones de los sospechosos sobre la determinación de su situación jurídica.