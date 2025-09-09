Roy Suryo CS vaya al DPR, pidiendo una audiencia que discuta los diplomas de Jokowi y Gibran

Yakarta, Viva – Experto telemático Roy Suryo Y el doctor Tifauzia vino al edificio DPR RICentral Yakarta el martes 9 de septiembre de 2025.

Su llegada estaba en el contexto de entregar una carta de solicitud de audiencia o una audiencia pública (RDPU) con el Parlamento indonesio con respecto a la polémica del 7º Diploma Presidencial Joko Widodo (Jokowi) y el Diploma de Vicepresidente de la Escuela Secundaria (Vicepresidente) Gibran rakabuming raka.

«Así que hemos presentado una carta», dijo Roy Suryo a periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

Roy Suryo afirmó haber presentado esta solicitud de audiencia verbalmente y recibió una respuesta positiva del parlamento indonesio.

También decidió venir directamente para presentar la carta a la Comisión III y la Comisión X del Parlamento Indonesio.

En cuanto a Roy Suryo, afirmó que había una serie de cosas que se discutirían en una audiencia con el Parlamento Indonesio. A partir de los hallazgos de la acusación Diploma de Jokowi Hasta el Diploma de Escuela Secundaria Vicepresidente de Gibran que fue demandado por el Tribunal de Distrito Civil en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta.

«Tengo el problema con muchos datos. Yo, Doctor Tifa, tiene muchos datos. Entonces, si el DPR necesita, por favor», concluyó.