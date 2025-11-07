Roy Suryo Cs Se Convierte En Sospechoso De La Acusación De Diploma Falso De Jokowi, Jefe De Policía Metropolitana: Pura Aplicación De La Ley

Jacarta – Determinación del reclamo policial sospechar contra el ex Ministro de Juventud y Deportes, Roy Suryo así como otros sospechosos del presunto caso grado FALSO Jokowi (Joko Widodo), puramente policial. Es cierto que no hay contenido político en este caso.

«En esta ocasión destacamos que el manejo de los casos que llevamos a cabo es puramente un proceso de aplicación de la ley», dijo. Metro Lástima de JayaInspector General de Policía Asep Edi Suheri, viernes 7 de noviembre de 2025.

roy no

El ex subdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional enfatizó que esta determinación se tomó luego de pasar por un proceso de asistencia y título de caso, donde en el proceso participaron peritos y supervisores, tanto externos como internos.

Los expertos implicados son peritos criminalistas, expertos en ITE, sociólogos jurídicos, expertos en comunicación social y expertos en idiomas. Luego también participaron Itwasda, Wasidik, Propam y Bidkum. Con el apoyo de los resultados de una investigación científica exhaustiva y de un examen realizado por varios expertos en sus respectivos campos, continuó, se identificaron ocho sospechosos.

«Entonces todas las etapas también se llevan a cabo de manera profesional, proporcional, transparente y responsable. Por lo tanto, instamos al público a usar las redes sociales con prudencia. No se dejen provocar fácilmente por información incorrecta. Y siempre verifiquen y aclaren antes de difundir algo», dijo nuevamente.

En este caso hay ocho sospechosos que se dividen en dos grupos. En el primer grupo, los sospechosos son el abogado Eggi Sudjana (ES); Kurnia Tri Rohyani (KTR); M. Rizal Fadillah (MRF); Rustam Effendi (RE); y Día de la Paz Lubis (DHL).

El segundo grupo está formado por tres personas. Se trata del ex Ministro de Juventud y Deportes Roy Suryo (RS); Doctor Tifauziah Tyassuma alias Dr. Tifa (TT); y el experto forense digital Rismon Hasiholan Sianipar (RHS).

Para su información, este caso surgió después de que Roy Suryo y varias partes cuestionaran la autenticidad del diploma universitario de Jokowi de la Facultad de Silvicultura de la Universidad Gadjah Mada. Acusaron el diploma de no ser válido.

El informe de Jokowi a la policía de Metro Jaya el 30 de abril de 2025 se difundió rápidamente. La policía mejoró el estado del caso de investigación a investigación después de descubrir denuncias de elementos criminales de calumnia y difamación.