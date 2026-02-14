Roy Suryo Cs pide que se retire el estatus del sospechoso, esta es la respuesta de Polda Metro Jaya

Jacarta – Policía Metro Jaya responder a las solicitudes Roy Suryo Cs sobre la revocación de su condición de sospechoso en el caso de acusaciones título falso El séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Además de pedir que se revoque su condición de sospechoso, Roy Suryo Cs también pidió que se detuviera el caso.





Porque, Roy dijo que hay otros sospechosos que también han recibido una orden de detención de la investigación (SP3), a saber, Eggi Sudjana y Damai Hari Lubis, a pesar de que están en el mismo informe policial (LP).

«La razón es que estamos hablando de este país como un estado de derecho. Hay una base legal que dice que, por favor, transmitámoslo. Este es el material para investigar el caso», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, a los periodistas en Metro Jaya, en el sur de Yakarta, el sábado 14 de febrero de 2026.





Por otro lado, Budi dijo que hay varias formas de detener el caso, una de las cuales es a través de la justicia restaurativa y acercando al reportero y al denunciado.

«Hay varias formas, lagunas para que el interesado alcance la justicia. La justicia por la ley, el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal, cómo el proceso del caso es P21 en la Fiscalía o SP3 a través de la etapa de justicia restaurativa», dijo Budi.





Para su información, en el caso de las acusaciones de diploma falso de Jokowi, la propia Polda Metro Jaya lo dividió en dos grupos. El primer grupo estaba formado por cinco sospechosos, a saber, Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi y Muhammad Rizal Fadillah.

El experto en telemática Roy Suryo (segundo a la izquierda)

Mientras tanto, el segundo grupo está formado por Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar y Tifauziah Tyassuma alias Dr. Tifa. La policía de Metro Jaya también ha prohibido a Roy Suryo y a otros sospechosos salir del país.

Aparte de eso, deben presentar informes obligatorios una vez por semana, todos los jueves. Los investigadores también han llevado a cabo un caso especial a petición de Roy Suryo y sus colegas. Sin embargo, el resultado es que el estatus legal de los sospechosos permanece sin cambios.

Más recientemente, la policía también revocó la condición de sospechosos de Eggi Sudjana y Damai Hari Lubis después de que ambos alcanzaran un acuerdo de paz con la parte informante. Este acuerdo resultó en la emisión de una orden para detener la investigación (SP3).