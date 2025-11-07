Roy Suryo Cs no ha sido detenido a pesar de ser sospechoso, aparentemente porque…

Yakarta, VIVA – La Policía Regional Metropolitana del Gran Yakarta confirmó que enviaría inmediatamente una citación para investigar al ex Ministro de Juventud y Deportes. Roy Suryo y para sospechar en otros casos, se convierte en sospechoso de un presunto caso grado FALSO Jokowi (Joko Widodo).

«Después de esto enviaremos una carta de citación al interesado. Esperamos que los sospechosos puedan cumplir con la citación del investigador para proporcionar aclaraciones en el informe de la investigación», dijo el director de Investigación Criminal General de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Iman Imanuddin, el viernes 7 de noviembre de 2025.

Aunque son sospechosos, la policía no ha arrestado a Roy Suryo ni a otros 7 sospechosos en este caso. La decisión de detención sólo se tomará una vez realizado el examen. El jefe de policía regional de Metro Jaya, inspector general de policía, Asep Edi Suheri, dijo que las medidas para detener a los sospechosos tendrían en cuenta los resultados del examen y otras razones jurídicas de acuerdo con las disposiciones de la ley.

«En cuanto a la autoridad otorgada por la ley a los investigadores en materia de detención, por supuesto hay varias cosas que se tienen en cuenta. Esto se decidirá más tarde después de realizar un examen del sospechoso», dijo Asep.

Los ocho sospechosos de este caso se dividieron en dos grupos. En el primer grupo, los sospechosos son el abogado Eggi Sudjana (ES); Kurnia Tri Rohyani (KTR); M. Rizal Fadillah (MRF); Rustam Effendi (RE); y Día de la Paz Lubis (DHL).

El segundo grupo está formado por tres personas. Se trata del ex Ministro de Juventud y Deportes Roy Suryo (RS); Doctor Tifauziah Tyassuma alias Dr. Tifa (TT); y el experto forense digital Rismon Hasiholan Sianipar (RHS).

Para su información, este caso surgió después de que Roy Suryo y varias partes cuestionaran la autenticidad del diploma universitario de Jokowi de la Facultad de Silvicultura de la Universidad Gadjah Mada. Acusaron el diploma de no ser válido.

El informe de Jokowi a la policía de Metro Jaya el 30 de abril de 2025 se difundió rápidamente. La policía mejoró el estado del caso de investigación a investigación después de descubrir denuncias de elementos criminales de calumnia y difamación.

En la lista de denunciados figuran un total de 12 personas, entre ellas Roy Suryo, Abraham Samad, Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, Tifauzia Tyassuma y varios nombres más.