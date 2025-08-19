Roy Suryo CS lanza el Libro del Libro Blanco de Jokowi en la cafetería UGM, la electricidad-AC se extingue

Yogyakarta, Viva – Ex Ministro de Jóvenes y Deportes Roy Suryo Junto con el doctor activista de la salud Tifauzia Tyassuma (Doctor tifa) y académicos Rismon Sianipar Lanza un libro llamado ‘Brillo‘S White Papers’ en Yogyakarta, lunes 18 de agosto de 2025.

Leer también: Niega haber informado a Abraham Samad, el campamento de Jokowi dio una declaración de llamadas



Al lanzamiento del libro asistieron varios líderes comunitarios, académicos y representantes estudiantiles. El libro ‘Jokowi’s White Papers’ se prepara en base al estudio de forenses digitales, telemática y neuropolítica para la validez de los documentos y el poder del poder.

«Sobre los eventos que ocurrieron en 2013, que comenzaron todo, cuando alguien afirmó ser un graduado de UGM, pero su GPA fue mencionado bajo 2, y planteó preguntas en la comunidad, que comenzaron todo este libro», dijo Roy Suryo

Leer también: Jokowi hasta que Sby asistió a la ceremonia de independencia en el palacio, Megawati estaba ausente



Roy Suryo dijo que el libro ‘Jokowi’s White Papers’ fue escrito basado en estudios científicos con Rismon Sianipar y Doctor Tifa con sus propios antecedentes científicos. «Este libro es muy grueso por encima de 500, incluso casi 700 páginas», dijo



Roy Suryo, Rismon Sianipar y Doctor Tifa lanzaron el libro Jokowi White Paper

Leer también: La tradición de reflexión sagrada de Prabowo y la era de Jokowi, diferentes estilos pero el mismo significado



Roy relató el lanzamiento suave del libro ‘Jokowi’s White Papers’ fue previamente planeado para llevarse a cabo en Nusantara Room, University Club (UC) Hotel UGM, pero finalmente canceló. De hecho, ha pagado el pago inicial o DP por estas actividades.

El evento suave de Lauching se trasladó en el Hotel Coffee Shop University Club UGM. Sin embargo, la electricidad y el aire acondicionado de la habitación se extinguieron repentinamente durante el evento. Sospechaba que había fiestas que interferían con el curso del evento.

«En medio de las oraciones que ofrecemos a Allah SWT, resulta que hay manos malvadas que apagan el aire acondicionado y la electricidad en esta sala. Tenga en cuenta que este es nuestro campus, yo, el doctor Tifa y el doctor Rismon han estudiado aquí», dijo.

En su carga en X, el doctor Tifa compartió la carga de libros que escribió con Roy Suryo y Rismon Sianipar.

«De acuerdo con nuestro compromiso, Dios quiere, el libro de los tres, que contiene nuestra investigación sobre la validez de los documentos y el comportamiento de un funcionario, ex presidente Joko Widodo, hemos terminado a fondo, hemos terminado de escribir», escribió Doctor Tifa en X, hace 10 de agosto de 2025.

«El título es el libro blanco de Jokowi. Estudios forenses digitales, telemática y neuropolítica para la validez de los documentos y el poder del poder», continuó

El doctor Tifa dijo que el libro sería una historia y, al mismo tiempo, una lección muy valiosa para el pueblo indonesio en el presente y el futuro.

El plan, el libro se distribuirá masivamente versiones analógicas y digitales, en dos versiones de Indonesia e Inglés, y estará disponible en Amazon para la versión en inglés

«Este libro no es un juicio para una persona, sino una defensa de la verdad. Además de la lucha por hacer que este país crezca en honestidad, justicia y la verdad», dijo

Hizo hincapié en que este libro fue escrito y examinado con altos estándares metodológicos. Por lo tanto, invitó a aquellos que se opusieron a su contenido a contrarrestar con libros e investigaciones similares.

«Y después de convertirse en un libro como este, el sol es imposible. Los libros pueden extenderse con o sin nadie. Los humanos pueden ser silenciados, pero el libro es imposible», dijo el doctor Tifa

«Así que deja que este libro sea nuestro defensor, y nuestros representantes hablan cuando el poder malvado nos dificulta hablar», agregó