Roy Suryo Cs examinado como sospechoso en el caso Jokowi, aporta pruebas y es recibido con agrado por las madres

Jacarta – Ex Ministro de Juventud y Deportes, Roy Suryo; el experto forense digital Rismon Hasiholan Sianipar; y la Doctora Tifauziah Tyassuma alias Dr Tifa, cumpliendo su primer llamado como sospechar.

Supervisando el lugar, Roy Suryo y Rismon llegaron al edificio de la Dirección General de Investigación Criminal (Ditreskrimum), acompañados por el abogado Ahmad Khozinudin. Mientras tanto, se sabe que la Dra. Tifa asistió antes.

«Estamos muy preparados», dijo Roy el jueves 13 de noviembre de 2025.



El experto en ciencia forense digital Rismon Sianipar. Foto : Captura de pantalla de YouTube de Refly Harun

Roy dijo que trajo una serie de documentos importantes que creía que podrían fortalecer su posición en el caso que ha atraído la atención del público. El documento será revelado a los investigadores.

Durante el examen, Roy Suryo cs estuvo acompañado por sus seguidores, la mayoría de los cuales eran madres. Además, frente a la Sede Policía Metro Jaya También hubo dos bandos, tanto a favor como en contra de que Roy Suryo mantuviera la acción.

«La evidencia ya está ahí», dijo.

Anteriormente se informó que había ocho sospechosos en el caso de denuncias de diplomas falsos. Jokowi que se divide en dos grupos. En el primer grupo, los sospechosos son el abogado Eggi Sudjana (ES); Kurnia Tri Rohyani (KTR); M. Rizal Fadillah (MRF); Rustam Effendi (RE); y Día de la Paz Lubis (DHL).

El segundo grupo está formado por tres personas. Se trata del ex Ministro de Juventud y Deportes Roy Suryo (RS); Doctor Tifauziah Tyassuma alias Dr. Tifa (TT); y el experto forense digital Rismon Hasiholan Sianipar (RHS).

Para su información, este caso surgió después de que Roy Suryo y varias partes cuestionaran la autenticidad del diploma universitario de Jokowi de la Facultad de Silvicultura de la Universidad Gadjah Mada. Acusaron el diploma de no ser válido.

El informe de Jokowi a la policía de Metro Jaya el 30 de abril de 2025 se difundió rápidamente. La policía mejoró el estado del caso de investigación a investigación después de descubrir denuncias de elementos criminales de calumnia y difamación.

En la lista de denunciados figuran un total de 12 personas, entre ellas Roy Suryo, Abraham Samad, Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, Tifauzia Tyassuma y varios nombres más.

Durante el proceso de investigación, Jokowi fue interrogado dos veces. La primera inspección se llevó a cabo en Polda Metro Jaya, mientras que la segunda se llevó a cabo en Polresta Surakarta. Durante el examen, los investigadores confiscaron los certificados de escuela secundaria y licenciatura de Jokowi para comprobar su autenticidad en un laboratorio forense.