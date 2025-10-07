Roy Marten y Camelia Malik revelan la naturaleza de los artistas jóvenes que son indisciplinados e irrespetuosos, ¿quiénes son?

VIVA – Artis mayor Camelia Malik Y Roy Marten Se sabe que ha tenido un viaje muy largo en el mundo del entretenimiento indonesio. Los dos también a menudo conocen nuevas generaciones en el mundo del cine, por lo que conocen personalmente a muchos artistas jóvenes.

Es de conocimiento común que existe una diferencia muy sorprendente entre los artistas senior y junior. Camelia Malik y Roy Marten también expresaron su preocupación por ver cambios en las actitudes de los artistas jóvenes que se consideraron muy diferentes del pasado.

Especialmente en términos de disciplina y cortesía mientras está en el set. Según Camelia Malik, en el pasado, los artistas superiores solían llegar a tiempo al lugar de tiros porque era una necesidad. De hecho, el director y el equipo también tomaron una actitud estricta hacia las personas que llegaron tarde.

«Nuestra época es muy (disciplinada), porque si no lo hacemos, podemos enojarnos con el director», dijo Camelia Malik, citando una transmisión de YouTube, el martes 7 de octubre de 2025.

Al observar los hábitos de los artistas actuales, Camelia Malik y Roy Marten evalúan que los hábitos de disciplina y etiqueta están comenzando a desaparecer. Roy Marten incluso admitió que encontró varios artistas jóvenes que a menudo no eran indisciplinados en el set.

«No todos, conocí a algunos jóvenes disciplinados, pero hubo más que fueron indisciplinados», dijo Roy Marten.

Según Camelia Malik, la razón por la cual muchos artistas jóvenes carecen de disciplina y respeto por sus mayores es porque no han pasado por un proceso largo y lucha. No pocos artistas que ahora aparecen en la pantalla pequeña solo son famosos a través de canales virales, también conocidos como redes sociales. Esto es diferente de los artistas anteriores que lucharon por participar en el casting y mostrar sus habilidades antes de que sus nombres se dispararon.

«Tal vez muchos de ellos no llegaron por la lucha», explicó.

Roy Marten y Camelia Malik también sienten que la generación actual de artistas es muy indiferente a sus alrededores. Incluso para aquellos que son más senior en el set.

«Ahora parece que el lenguaje es más ignorante», dijo Camelia.

«Los niños hoy en día no les importan otras personas», dijo Roy Marten.

Desafortunadamente, Camelia Malik y Roy Marten son reacios a mencionar abiertamente quiénes son los jóvenes artistas a los que se refieren. Ambos recordaron cómo los artistas en el pasado siempre fueron humildes, recibidos y cuidados por sus mayores.