Roy Kiyoshi revela una lista de artistas que utilizan implantes, algunos tienen más de cinco instalados en la cara y el cuerpo

Jacarta – El fenómeno del uso de implantes entre figuras públicas se ha convertido una vez más en un tema candente de discusión en las redes sociales. En el mundo del entretenimiento indonesio, la cuestión de los artistas que utilizan implantes no es en realidad una historia nueva. Esta práctica, que es sinónimo de elementos místicos, a menudo se asocia con un aura de belleza, carisma y buena fortuna y carrera en el mundo del entretenimiento.

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No pocas personas creen que los implantes sirven para aumentar el atractivo de una persona ante la cámara o en público. De hecho, en varias historias que han circulado a lo largo de los años, se dice que los implantes se utilizan para facilitarle al propietario la obtención de un trabajo, mantener la popularidad y atraer a las personas que lo rodean. Aun así, hasta ahora esta práctica sigue siendo un tema delicado y a menudo genera pros y contras porque es difícil demostrarlo. Desplázate para saber más, ¡vamos!

La discusión sobre el uso de implantes por parte de los artistas resurgió después de que Roy Kiyoshi y una niña índigo llamada Dephienna fueran estrellas invitadas en una conversación con Robby Purba. En el chat, discutieron las acusaciones de que varios artistas indonesios estaban usando implantes para respaldar su popularidad y sus carreras.

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Robby Purba preguntó inicialmente sobre la posibilidad de que los artistas utilizaran implantes en grandes cantidades.

«¿Existe algún artista indonesio famoso que tenga incluso más de 5 implantes instalados?» preguntó Robby Purba, citando una transmisión de YouTube, el miércoles 20 de mayo de 2026.

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Roy Kiyoshi y Dephienna respondieron inmediatamente a esta pregunta al unísono.

«Sí», respondieron Roy Kiyoshi y Dephienna.

Dephienna luego reveló que había un artista con las iniciales R del que se decía que tenía implantes en más de cinco puntos de su cuerpo. Dijo que los implantes no sólo se instalaron en el área facial, sino también en otras partes del cuerpo.

«Tal vez lo hay, pero quién sabe está en la cara, en el cuerpo 5 más», dijo Dephienna nuevamente.

Esta declaración inmediatamente hizo que la atmósfera de la conversación fuera aún más interesante. Roy Kiyoshi también añadió que se dice que la práctica de utilizar implantes entre los artistas no la realizan sólo una o dos personas. De hecho, según él, varios artistas veteranos también hacen lo mismo.