Row K Entertainment adquiere la distribución de los Estados Unidos para ‘Charlie Harper’

Fila k entretenimiento ha adquirido los derechos de distribución de los Estados Unidos a «Charlie Harper«Protagonizando Emilia Jones y Nick Robinson. La película se estrenó recientemente en TIFF, donde Row K también recogió «Dead Man’s Wire» de Gus Van Sant.

«Charlie Harper» sigue la historia de amor de Charlie (Robinson) y Harper (Jones) cuando comienzan a navegar a principios de los 20 mientras se enamoran el uno del otro. A medida que la pareja se acerca, comienzan a descubrir a sí mismos como individuos y como pareja.

La película es codirigida por Tom Dean y Mac Eldridge. «Charlie Harper» es producido por Wyck Godfrey, Isaac Klausner, Laura Quicksilver, Patrick Wachsberger, Ashley Stern y Mallory Edens.

«Tom y Mac han creado una característica cautivadora con ‘Charlie Harper’, traído a las poderosas actuaciones de Nick Robinson y Emilia Jones», dijo el copresidente de los directores de MCT y el copresidente de la Row K, Christopher Woodrow y Raj Singh, en un comunicado de prensa. «Inmediatamente de nuestra primera adquisición de TIFF, esta segunda camioneta refleja el impulso que estamos construyendo en la fila K y nuestro compromiso de traer historias atrevidas e impulsadas por el cineasta a las audiencias. Estamos especialmente emocionados de defender una película que capture la hornear de la edad adulta temprana de una manera que es atemporal y profundamente resonante».

«El compromiso de Row K de distribuir narraciones excepcionales a audiencias amplias los convierte en el hogar perfecto para esta película», dijo el productor Mallory Edens, fundador de Little Ray Media. «En esencia, ‘Charlie Harper’ se trata de amor, desamor y el proceso agridulce de convertirse en quién eres, temas que se sienten atemporales y universales. Estamos encantados de haber encontrado socios increíbles en la fila K para llevar esta historia a audiencias en todas partes».

Los productores ejecutivos adicionales para la película incluyen a Wesley R. Edens, Pascal Breton, Lionel Uzan, Marty Bowen y Ashley Farrell.

La adquisición fue negociada por UTA Independent Film Group, Picture Perfect Federation y Little Ray Media.

Dean está representado por UTA, Circle Management and Production y Behr Abramson Levy Johnson.