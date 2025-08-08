ROVENS Rookie Lajohntay Wester Wows con Punt Return TD

Es el tipo de juego que te da un lugar en la lista de 53 hombres. Incluso en un solo juego de pretemporada, ese es el tipo de impresión Ravens de Baltimore novato Lajohntay Wester realizado en una victoria de 24-16 sobre el Colts de Indianápolis.

Wester, una selección de sexta ronda (No. 203 en general) fuera de Colorado, robó el espectáculo en la apertura de pretemporada de su equipo con un regreso de despeje de 87 yardas para un touchdown en el segundo trimestre con un juego de carrete destacado de tejido que parecía arrancado del carrete destacado de la era de la década de 1990 de su entrenador en jefe de la universidad, la sala de fútbol de la familia de Football, Deión de la Fam, Deión, Sanders.

«Soy solo … es emocionante ver suceder», apoyador de los Ravens Kyle Van Noy le dijo a la red de la NFL después de que vio el touchdown de Wester desde el berdo con un grupo de otros titulares que no estaban en acción, incluido el quarterback Lamar Jackson. «Eso se está poniendo para su estado natal de Florida allí mismo. Se está poniendo para el condado de Broward».

Wester, que en realidad es asalto, Palmetto, en el condado de Manatee, se puso en su primera acción del juego de la NFL y lo hizo como uno de los jugadores más pequeños en el campo con solo 5 pies 9 y 163 libras.

Contra los Colts, Wester tuvo 145 yardas de uso múltiple, incluidas 2 recepciones para 41 yardas.

Apostando por sí mismo con la transferencia a Colorado

Wester apostó a sí mismo cuando se transfirió a Colorado después de 3 temporadas sobresalientes en Florida Atlantic.

Con los Owls, fue un AP All-American y el Jugador del Año de los equipos especiales de la Conferencia Americana en 2023 con 1,520 yardas de uso múltiple y 10 touchdowns totales. Eso incluyó 108 recepciones para 1,168 yardas y 8 touchdowns y 308 yardas de retorno y 1 touchdown de retorno de despeje.

Para tener la oportunidad de jugar contra la competencia Power Four, Wester pasó su último año de elegibilidad jugando para Sanders y los Buffs, donde tuvo 74 recepciones para 931 yardas y 11 touchdowns totales. Eso fue 10 recepciones de touchdown y otro regreso de despeje para un puntaje.

También tuvo que atrapar pases del futuro Cleveland Browns jugador de ataque Shedeur Sanders y jugando frente a la selección general del Draft No. 2 de la NFL de 2025 y ganador del Trofeo Heisman Travis Hunterquien también ganó el premio Biletnikoff como el mejor receptor de la nación y el premio Bednarik como el mejor jugador defensivo del país.

El momento característico de la temporada de Wester llegó en una recepción de touchdown de Hail Mary de 43 yardas de Sanders para empatar el juego contra Baylor cuando el tiempo expiró en la regulación en el camino a una victoria de tiempo extra para Colorado.

Fue nombrado All-Big 12 por sus esfuerzos y terminó su carrera universitaria al atrapar un pase en 50 juegos consecutivos.

Wester hace una declaración definitiva en Combine

Wester fue a la NFL Combine e intentó borrar la mayoría de las dudas sobre su tamaño ejecutando el tablero de 40 yardas en 4.46 segundos y registrando un salto amplio sobre 10 pies y un salto vertical de 32 pulgadas.

Incluso con esa actuación, Venerated Analista del borrador de la NFL Lance Zierlein Todavía tenía a Wester proyectado como un agente libre de la séptima ronda o prioridad.

«El objetivo de tragamonedas de menor tamaño con buena velocidad y producción superior al promedio», escribió Zierlein antes del draft. «Wester está construido para rutas más largas con ángulos más suaves, lo que le permite construir la separación … El esquema de Colorado y el talento circundante crearon algunos aspecto más fácil para Wester, pero su gran potencial de juego desde la ranura y como regresador de despeje debería darle la oportunidad de hacer una lista».